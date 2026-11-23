Este lunes 23 de noviembre Ariana Grande confirmó, a través de su cuenta de instagram, que lanzará un documental de su tour más reciente ‘The Eternal Sunshine’, el cual contó con un total de 41 conciertos repartidos en 11 ciudades. Hasta el momento se desconoce la fecha del lanzamiento del documental, sin embargo se dió a conocer que se estrenará a través de la plataforma de Peacock, la cual es un servicio de streaming de NBCUniversal . Por ahora no hay más detalles de dónde se podrá disfrutar en México, sin embargo se ha lanzado un teaser que ya tiene a todos los fans de la artista muy emocionados.

¿Qué se puede ver en el teaser del documental ‘The Eternal Sunshine’, de Ariana Grande?

A través de su cuenta de instagram, la intérprete de éxitos como “thank u, next”, “7 rings”, “Into You”, “Side To Side”, “No Tears Left to Cry”, “Dangerous Woman”, “Problem”, entre otros mostró un video con duración de 17 segundos en el que se ve a la cantante interpretar el tema “Eternal Sunshine”, canción que da nombre a su séptimo álbum de estudio. En las imágenes se puede ver a la cantante detrás sobre el escenario con una nube de humo sobre los pies.

Este proyecto contará con la dirección de Christian Breslauer, quién trabajó con Ariana en el documental de “Brighter Days Ahead”, mismo que ha colaborado con otros artistas como The Weeknd, SZA, Katy Perry, Jisoo, entre otras. Por su parte, Andre Morrow estará a cargo de la edición del proyecto. Esto la cantante lo adelantó a través de una fotografía que publicó en su cuenta de instagram.

Con este proyecto, Ariana Grande se suma a la lista de artistas que han inmortalizado sus giras a través de proyectos audiovisuales como Beyoncé, Katy Perry, Justin Bieber, Karol G, Elvis Presley, Michael Jackson, entre otros.

¿Quién es la pareja de Ariana Grande?

Actualmente Ariana Grande se encuentra saliendo con Ricky Álvarez, famoso bailarín, fotógrafo y videógrafo de ascendencia mexicana. Mantuvieron una relación entre 2015 y julio de 2016, sin embargo recientemente han retomado su relación. La cantante compartió fotos con Ricky en su cuenta de Instagram en el mes de agosto y el 11 de noviembre de 2026, asistieron juntos a la alfombra roja del estreno de de Focker-In-Law en Nueva York, cinta en la que la actriz comparte pantalla con Ben Stiller y Robert De Niro.