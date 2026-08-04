Ariana Grande rompe el silencio sobre su retiro temporal y responde a la preocupación de sus fans: “Nada podrá distorsionar mi realidad”

Ariana Grande tiene un gran aprecio y cariño por sus fans, motivo por el cual decidió hablar directamente con ellos para aclarar los motivos detrás de su próximo retiro temporal de la vida pública. Durante su primer concierto de la Eternal Sunshine Tour en Chicago. Fue ahí donde la cantante aseguró que su decisión no fue impulsiva ni una reacción derivada de las críticas recientes sobre su apariencia física, sino que más bien se trataba de un plan que llevaba preparando desde hace tiempo. El emotivo mensaje dejó claro que, a pesar de la polémica, ella se encuentra en uno de los momentos más importantes y felices de su carrera.

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¿Cuándo se confirmó el retiro temporal de Ariana Grande?

Las declaraciones llegan tan solo unos días después de que su equipo emitiera un comunicado que confirmaba que, al finalizar la gira el 1 de septiembre, la artista se tomará un descanso de las apariciones públicas.

“Nada podrá distorsionar mi realidad”, el mensaje de Ariana Grande

En medio del concierto, Ariana decidió interrumpir brevemente el espectáculo para dirigirse a sus fans y despejar las dudas que habían surgido tras el anuncio de su descanso.

“El anuncio que se hizo ayer no fue una decisión reactiva ni impulsiva. Es algo que había planeado desde hace mucho tiempo y nació desde un lugar de reflexión y fortaleza”, explicó.

La cantante también aprovechó para tranquilizar a los fans que se encontraban preocupados, pues recordemos que muchos pensaban que las críticas en redes sociales estaban arruinando este momento de su vida.

“Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero eso no podría estar más lejos de la realidad”, afirmó.

Ariana explica por qué necesita hacer una pausa

Durante su emotivo discurso, la intérprete aprovechó el momento y la situación para recordar que poner límites está bien y es una forma de cuidar nuestra salud emocional. “Las personas necesitamos descansar a veces. Los límites existen por una razón”, comentó ante el público.

Al mismo tiempo, dejó en claro a sus seguidores que su decisión no significa que esté dejando de disfrutar su carrera y lo que hace. “Esta ha sido y seguirá siendo la experiencia más grande de mi vida profesional y creativa”, aseguró.