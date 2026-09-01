Ariana Grande rompe en llanto al terminar su gira y se prepara para alejarse del foco público

Hace unos momentos, Ariana Grande terminó oficialmente este 1 de septiembre de 2026 su gira Eternal Sunshine con un muy emotivo concierto en el O2 Arena de Londres. Al terminar, llamó la atención que la icónica artista rompió en llanto frente a sus seguidores mientras les agradecía haberla acompañado y apoyado durante los 41 shows que duró el tour. Este concierto fue el fin de una etapa importante para la cantante, quien ahora tomará un descanso alejada del ojo público, es decir, que ya no será vista en público ni en eventos.

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¿Qué dijo Ariana Grande en el último concierto?

De acuerdo con el medio Variety, durante el concierto final se sentó en un banco y expresó con su corazón a sus seguidores lo agradecida que estaba, pues el tour había sido una de las experiencias más extraordinarias de su vida. Entre lágrimas, agradeció las fechas que realizó en Londres y destacó lo importante que ha sido para ella el cariño de sus fans.

¿Por qué Ariana Grande se alejará del foco público?

Como ya había anunciado hace unas semanas, Ariana Grande reveló que buscará alejarse un tiempo de la exposición pública después de terminar la gira. En su momento, su representante mencionó que esta decisión la tomó por la constante atención y escrutinio público. La cantante se habría cansado de que hablaran de su cuerpo y su peso y, después de mucho pensar, decidió tomar un descanso.

|Ariana Grande/Republic Records

Ojo, esto no significa que Ariana Grande anunció un retiro de su carrera ni de la música. Durante una presentación en Chicago explicó que necesitaba establecer límites y que una persona puede necesitar descansar sin que eso signifique que su carrera se terminó para siempre. Ella mencionó que la salud mental de todos es lo principal y que todos tienen derecho a darse el tiempo que necesitan para mejorar.