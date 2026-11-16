La música del anime está a punto de vivir un momento muy especial en el escenario internacional luego de que se dieran a conocer las nominaciones de los Grammy 2027 donde LiSA una de las intérpretes japonesas más reconocidas por sus canciones en series de animación logró entrar a la categoría “Best Asian Pop Music Performance”.

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Ante esta noticia su nominación ha llamado la atención de los seguidores de la cultura japonesa y de quienes han crecido escuchando sus emblemáticos temas. Aunque su presencia en la lista también pone bajo los reflectores el alcance que ha conseguido la música vinculada al anime fuera de Japón. Sin embargo, pese a que muchos fans relacionan a LiSA inmediatamente con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba o Sword Art Online esta vez la cantante competirá por un reconocimiento gracias a una canción diferente.

¿Por qué está nominada LiSA a los Grammy 2027?

La intérprete japonesa obtuvo su nominación gracias a su tema “YES”, canción que formó parte de la película “The Irregular at Magic High School THE MOVIE: Yotsuba Succession Arc”, estrenada en Japón el 8 de mayo de 2026.

La noticia cobra todavía más relevancia porque Best Asian Pop Music Performance es una categoría que debuta en los Grammy 2027 la cual tiene como objetivo reconocer la excelencia artística en las interpretaciones de música pop asiática. Por ello, la nominación de LiSA representa una oportunidad importante para que una canción vinculada directamente con una producción de anime tenga presencia en una premiación de alcance mundial. En esta categoría LiSA compite contra grandes agrupaciones como:

BABYMETAL y Polyphia : “Sunset Kiss”

: “Sunset Kiss” BINI: “Unang Kilig”

“Unang Kilig” IVE: “BANG BANG”

“BANG BANG” KiiiKiii : “404 (New Era)”

: “404 (New Era)” SB19: “VISA”

¿Quién es LiSA y por qué su voz es tan importante para el anime?

Risa Oribe, mejor conocida como LiSA es una cantante japonesa que comenzó a ganar reconocimiento en 2010 como vocalista de Girls Dead Monster, la banda ficticia del anime Angel Beats!. Un año después inició su carrera como solista y poco a poco se convirtió en una de las voces más representativas de las bandas sonoras de animación japonesa

Su trayectoria está relacionada con algunas de las producciones más populares del género. Entre sus canciones más recordadas destacan “Crossing Field” y “ADAMAS”, de Sword Art Online; “oath sign”, de Fate/Zero. Principalmente su popularidad ganó gran terreno dentro del mundo del anime por interpretar “Gurenge” y “Homura”, temas que acompañaron a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y su película Tren infinito. Por eso, aunque su nominación de 2027 no corresponde a una canción de Demon Slayer, su presencia en los Grammy tiene un significado especial para los aficionados al anime.