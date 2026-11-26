La espera está por terminar para los EYEKONS mexicanos pues las integrantes de KATSEYE arribaron a la Ciudad de México para presentar su The Wildworld Tour. La llegada de la agrupación ha comenzado a despertar la emoción de sus seguidores, quienes esperan verlas en vivo durante dos fechas muy especiales.

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A través de redes sociales comenzaron a difundirse varios videos de fans que acudieron al Aeropuerto para recibir a sus idols; Danielai, Lara Raj, Megan y Yoonchae llegaron a México en medio de la expectativa por sus próximas presentaciones. Esto ocurre después de que algunos compromisos del grupo en Estados Unidos fueran pospuestos debido a dificultades relacionadas con la salud de sus integrantes. Sin embargo, en esta ocasión, las cuatro integrantes que actualmente participan en las actividades del grupo arribaron juntas, lo que aumenta la emoción de EYEKONS y la expectativa por disfrutar de sus conciertos.

¿Dónde será el concierto de KATSEYE en México?

Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung son las cuatro integrantes que actualmente están realizando las presentaciones de KATSEYE The Wildworld Tour y arribaron a la Ciudad de México para sus presentaciones programadas en el Palacio de los Deportes este 27 y 28 de noviembre de 2026.

Con las cuatro integrantes ya en territorio mexicano, todo apunta a un fin de semana especial para los EYEKONS, que podrán disfrutar de Daniela, Lara, Megan y Yoonchae en vivo. Ahora la expectativa está puesta en el repertorio, las coreografías y las sorpresas que KATSEYE podría presentar ante su público mexicano.

¿Por qué estaba en duda la llegada de KATSEYE completo a México?

La llegada de KATSEYE a México había generado incertidumbre entre sus seguidores debido a los problemas de salud que recientemente enfrentaron algunas de sus integrantes durante The WILDWORLD Tour. En las últimas semanas, la agrupación tuvo que modificar algunas de sus actividades e incluso posponer presentaciones.

Uno de los casos que más preocupó fue el de Megan quien sufrió una conmoción cerebral a principios de noviembre. Debido a esta lesión, el grupo anunció el aplazamiento de sus conciertos en Detroit, Chicago y Minneapolis.