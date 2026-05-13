KATSEYE confirma concierto en el Palacio de los Deportes en CDMX: fechas, preventa y setlist esperado

Es más que oficial. KATSEYE confirma concierto en el Palacio de los Deportes en CDMX. Las chicas ya habían conquistado a los fans mexicanos y ahora el grupo vuelve con un show mucho más grande y en pleno auge internacional. Si no te lo quieres perder, este concierto se realizará el próximo 27 de noviembre en el famoso recinto de la Ciudad de México y promete convertirse en uno de los eventos K-pop más importantes a finales de este año para los EYKONS mexicanos.

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¿Cuándo será el concierto de KATSEYE en México?

Por el momento, el popular grupo de K-pop solo ha confirmado una fecha en nuestro país, así que si quieres asistir, toma nota:



Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

Fecha: 27 de noviembre de 2026

El concierto llega como parte de una gira internacional del grupo para promocionar su próximo álbum. Muchos fans ya consideran que esta gira podría poner en alto el nombre de la agrupación a nivel mundial y así consolidarlo como uno de los proyectos más fuertes del mundo del k-pop.

¿Cómo funcionará la preventa de boletos?

Aquí es donde debes poner mucha atención, pues la venta tendrá varias etapas, lo que hace más emocionante, por no decir complicada, la oportunidad de conseguir tu boleto.

Preventa Weverse (requiere membresía especial)

20 de mayo

11:00 AM

Es importante recordarte que la membresía tiene un costo aproximado de $372 pesos mexicanos.

Preventa newsletter de fans

Atención, porque para esta preventa requieres tener un registro previo.



20 de mayo

3:00 PM

Venta general

Esta será a través de la plataforma oficial de la boletera encargada del evento. Te recomendamos tomar tus precauciones, pues conseguir un boleto puede ser complicado.



21 de mayo

3:00 PM

¿Qué canciones podrían cantar?

Primero que nada, cabe señalar que el setlist oficial todavía no se confirma. Sin embargo, es muy probable que en el concierto podamos escuchar varias de estas canciones, si no es que todas:



“Debut”

“Touch”

“Gameboy”

“Mean Girls”

“Internet Girl”

“My Way”

“M.I.A.”

“Gnarly”

“Gabriela”

Además de los nuevos temas de su próximo álbum.