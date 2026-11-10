Estamos a pocos días de que se lleve a cabo una de las premiaciones que reconoce lo mejor de la música a nivel internacional; así es, hablamos de los Latin Grammy. Este martes 10 de noviembre se confirmó la participación de Memo Ochoa, exfutbolista mexicano que se desempeñó como arquero.

Latin Grammy 2026: ¿Memo Ochoa y quiénes más serán presentadores en la ceremonia?

Este evento contará con la participación de diversas celebridades que estarán a cargo de conducir y presentar las diferentes categorías. En esta ocasión la actriz y cantante Roselyn Sánchez regresa como presentadora oficial por décima ocasión. Sin embargo, también se sumarán otras celebridades como Lila Downs, Daniela Mercury, Niña Pastori, Milly Quesada, Erika Ender, Paty Cantú, Joaquina, Francisca Valenzuela, Silvestre Dangond, Manuel Lorente Freire, Sofi Saar, Leoni Torres, Leiva, Julieta Rada, Alejandra Espinoza, Chiquinquirá Delgado, Emmanuel Palomares, Isadora, Raúl de Molina, Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro, William Contreras, Howie D, Greeicy, Debi Nova, Anthony Ramos, Sara Schell, Luisa Sonza, Trueno.

¿Cómo se selecciona a los ganadores de los Latin Grammy?

Es común que muchas personas se pregunten quién elige a los ganadores de uno de los galardones más importantes de la industria musical, por lo que en esta ocasión te lo decimos.

Para que se elija a los nominados o ganadores de un Latin Grammy se lleva a cabo un proceso de votación que se realiza en dos rondas, en donde los participan miembros votantes de La Academia Latina de la Grabación como artistas, compositores, productores, ingenieros de grabación y otros profesionales de la industria musical. En la primera ronda los miembros votantes seleccionan a los nominados de cada categoría mientras que en la segunda los miembros votantes eligen a los ganadores entre los nominados. Es importante aclarar que el público no participa en este proceso.

Latin Grammy 2026: Fecha y lugar en el que se llevarán a cabo

La 27.ª entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo este próximo jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Los nominados son aquellos que publicaron música desde el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Esta edición contará con 60 categorías.

Por otro lado, este evento contará con presentaciones musicales en donde Anitta, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Karol G, Luis Enrique, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik,Rosalía, Silvana Estrada, The Warning, Vivir Quintana y Xavi son algunos de los artistas que estarán presentes en el escenario.