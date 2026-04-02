Famoso guitarrista es acusado de intento de homicidio: qué pasó

Brady Ebert, exguitarrista de la banda Turnstile, fue detenido el 31 de marzo de 2026 en el condado de Montgomery y enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado. De acuerdo con los primeros reportes, el músico de 33 años ya se presentó frente a los tribunales y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. El caso ya ha generado gran impacto dentro de la industria.

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¿Qué se sabe del caso?

Por el momento, la información que se ha confirmado indica que Ebert fue arrestado y acusado formalmente de intento de homicidio en segundo grado, un delito grave y fuertemente castigado dentro del sistema judicial estadounidense. Hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre el incidente que derivó en su detención, pero el hecho de que permanezca en custodia habla un poco de la gravedad de los hechos.

Turnstile, una carrera prometedora, a tener conflictos con la ley

Brady Ebert fue conocido por ser uno de los miembros fundadores de Turnstile, una de las bandas más influyentes del hardcore moderno, hasta su salida en 2022. En su momento no se dieron muchos detalles de su salida de la agrupación, pero la banda agradeció el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, llamó mucho la atención que, con el paso del tiempo, la relación entre ellos pareció deteriorarse.

Las acusaciones contra su exbanda

Tras salirse de la agrupación, Ebert afirmó que sus excompañeros no se preocupaban por temas sociales y acusó al vocalista Brendan Yates de quedarse con parte del dinero de un concierto benéfico. Obviamente, todas estas declaraciones hicieron ruido en la comunidad, aunque la banda decidió nunca responder públicamente.

Un caso que cambia su historia

Más allá de su legado en Turnstile, este caso podría cambiar su vida para siempre, pues su caso se ha vuelto público y podría tener consecuencias legales y personales importantes. Por ahora, el proceso legal se encuentra en curso y en los próximos días se darán a conocer más detalles.

