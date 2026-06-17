Muere legendario músico estadounidense, fundador de Chicago, después de luchar contra el alzheimer

El mundo de la música está de luto. Walter Parazaider, músico estadounidense, saxofonista, flautista y miembro fundador de la emblemática banda Chicago, falleció este miércoles a los 81 años tras enfrentar durante varios años el Alzheimer. La noticia fue confirmada en las redes sociales de la propia agrupación y la dieron a conocer a través de un emotivo comunicado en el que destacaron el importante papel que desempeñó dentro de la banda, el cual fue fundamental para la creación y el éxito de la agrupación, la cual es una de las más importantes y reconocidas de la historia del rock.

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¿Quién fue Walter Parazaider?

Walter Parazaider fue uno de los músicos responsables de dar vida a Chicago en 1967, cuando el grupo aún se llamaba The Big Thing. Se podría decir que sin su creatividad el grupo no existiría, pues según los mismos miembros de la agrupación, revelaron que él fue el que dijo que debían crear una agrupación de rock que incorporara una sección de metales. Una idea innovadora para la época.

|Theo Wargo/Getty Images

Además de tocar el saxofón y la flauta, la agrupación también recuerda que fue Parazaider quien ayudó a organizar los primeros ensayos en el sótano de la casa de su madre. Por si fuera poco, él realmente creía en el proyecto musical que tenían, por lo que siempre se estaba moviendo para conseguir las primeras grandes presentaciones de la banda antes de que se convirtiera en un éxito.

El sonido que ayudó a definir a Chicago

Su pasión por la música y la agrupación era tan grande que logró participar en más de dos docenas de álbumes de Chicago. Parazaider estuvo activo en la agrupación desde finales de los años 60 hasta 2014.

Sus éxitos más destacados son:

