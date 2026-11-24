Dos de los festivales más importantes que se llevan a cabo en México ya develaron sus carteles completos y la gente ya entró en discusión con un clásico Pa’l Norte vs. Vive Latino. Por eso, este 2027 las bandas a participar son las siguientes y algunas repetirán en la Ciudad de México y unos días después en Nuevo León. Así luce todo el ambiente previo a un marzo lleno de música en territorio azteca.

¿Quién gana en el clásico Pa’l Norte vs. Vive Latino edición 2027?

Aunque realmente esta discusión queda completamente recargada en la subjetividad de tener o no a los artistas que busques escuchar. O también en tener la posibilidad de costear los boletos y un viaje a Nuevo León o la Ciudad de México, los comentarios generales que se escuchan en redes tienen algunos puntos dignos de analizar. Así luce el Pa’l Norte vs. Vive Latino 2027.

1.- En buena medida, la gente ha criticado severamente al Vive Latino por considerarlo un festival que fue perdiendo impacto con el paso de los años. Hoy solamente tiene dos días de presentaciones e incluso se cuestiona mucho a los artistas elegidos año con año. Aunque muchos argumentan que en buena medida dichas posturas recaen en los fanáticos más viejos, mismos que no abren su panorama y no le dan una oportunidad a la escena joven.

2.- Pero algo que se debe recalcar es el gran impacto que ha generado el Pa’l Norte, pues se mantiene como un festival de poderío que tiene actividades en viernes, sábado y domingo. Y en defensa del Vive, el festival del norte del país tiene una amplia gama de opción para elegir, mientras que el de la CDMX tiene un enfoque total en la música Iberoamericana.

¿Qué artistas repetirán en Pa’l Norte vs. Vive Latino 2027?

Dado que algunos artistas aprovechan para mantenerse en el país más días, en total son 12 artistas que - si nada extraordinario pasa - llenarán de música la capital mexicana y el norte del país en un lapso de 2 semanas.