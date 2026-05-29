“StrayCity” en CDMX: Mapa, precios y venta de boletos para ver a Stray Kids

El furor por el regreso de Stray Kids a México ya comienza a generar miles de expectativas entre los fans mexicanos amantes del K-pop, por lo mismo, ya se encuentran preparados para conseguir sus entradas su show “STRAYCITY” por lo que aquí te contamos todos los detalles para que puedas comprar tus entradas sin complicaciones.

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“STRAYCITY”, es el nuevo espectáculo estilo festival que llegará al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México el próximo 25 de septiembre de 2026 por lo que en pocas horas se registrará el arranque de la venta general de boletos.

¿Cuándo será la venta de boletos para “STRAYCITY”?

A través de redes sociales recientemente se revelaron los precios por zona, el mapa oficial e información de los paquetes VIP. De acuerdo con la promotora la venta general de boletos comenzará este viernes 29 de mayo 2026 a partir de las 14:00 horas.

Asimismo, se ha indicado que cada comprador tendrá la oportunidad de hacer una compra de máximo 6 boletos, así como una zona VIP exclusiva para STAY.

Mapa y precios oficiales de boletos para Stray Kids en México

El mapa oficial del Estadio GNP Seguros ya fue revelado donde se muestran las famosas zonas Platino, Zona GNP, Verde, Naranja y General B. Además, de la venta de paquetes VIP con acceso preferencial beneficios especiales. A continuación te presentamos el costo de boletos por zona.



Platino A: de $7,563 a $9,795

de $7,563 a $9,795 Platino B: de $6,819 a $7,501

de $6,819 a $7,501 Platino C: de $6,076 a $6,682

de $6,076 a $6,682 Platino D: de $5,207 a $5,728

de $5,207 a $5,728 Platino E: $4,463

$4,463 Zona GNP : de $4,463 a $5,989

: de $4,463 a $5,989 Verde: de $3,471 a $4,582

de $3,471 a $4,582 Naranja B : de $2,727 a $4,086

: de $2,727 a $4,086 Verde C: de $2,231 a $2,633

de $2,231 a $2,633 Naranja C: de $1,363 a $1,567

de $1,363 a $1,567 General B: $1,859

$1,859 PCD: $1,859

¿Qué beneficios tendrá el Boleto VIP 1: Early Entry VIP Package?