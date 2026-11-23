Luego de 7 años de espera, The Strokes regresaron a la Ciudad de México para presentarse en el Corona Capital 2026 celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde fueron los encargados de cerrar el tercer día de uno de los festivales más importantes en Latinoamérica, sin embargo, dejaron a los espectadores con un sabor agridulce.

Y es que la presentación de Julian Casablancas y compañía fue pulcra, precisa, explosiva y emocionante, sin embargo, volvieron a incumplir con algo que se ha hecho común en sus presentaciones: no respetaron el tiempo establecido de dos horas y le ofrecieron a sus fans apenas una hora y media de música.

A las 11:10 pm, las luces se apagaron en el escenario principal para dar lugar a la aparición de Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti, quienes arrancaron la noche con un combo explosivo de éxitos como Last Nite, The Adults are Talking y Juicebox.

Globo Corona Capital 2026

El conjunto neoyorquino ofreció un set variado en donde incluyó varios de sus grandes éxitos como You Only Live Once, Someday, Reptilia, Take it or Leave it, pero también dio paso a las canciones de su más reciente álbum Reality Awaits, culiminando su presentación a las 12:38 am, dejando aproximadamente 30 minutos en el aire, lo cual provocó decepción entre el público que se quedó ávido de más canciones.

Al final, los Strokes demostraron ser una banda madura, musicalmente perfecta y en esta ocasión, Julian Casablancas estuvo de gran humor, interactuando con el público y bromeando con sus compañeros entre canciones, sin embargo, queda ese granito en el arroz de que una vez más no cumplieron con el tiempo establecido en los horarios oficiales del festival.

Setlist oficial de The Strokes en el Corona Capital 2026

Estas fueron las 20 canciones que ofrecieron los Strokes en el Corona Capital 2026.

Last Nite The Adults are Talking Juicebox Soma Going Shopping Hard to Explain Automatic Stop Lonely in the Future Selfless Reptilia Someday Tyrants of the Mellow Moon New York City Cops Dine N’Dash Call it Fate, Call it Karma Going to Babble On Take It or Leave It You Only Live Once Meet Me in the Bathroom Ode to the Mets

The XX se roba la noche del domingo del Corona Capital 2026 con un setlist de ensueño

Una de las bandas más esperadas para el domingo del Corona Capital 2026 era sin duda The XX, el trío británico que es muy querido en México, pues a pesar de que se presentaron en abril de este año, en punto de las 9:30 pm, el escenario Doritos se encontraba abarratado.

El resultado fue el de un público entregado e hipnotizado por el ritmo de la música de cada uno de los integrantes, coreando cada una de sus canciones, bailando, saltando y coreando el nombre de Romy, Oliver y Jamie.

The XX Corona Capital 2026

Las emociones se encendieron con el clásico Crystalised, que fue seguido por Say Something Loving, canción que fue coreada de principio a fin por los fans entre los cuales incluso pudieron observarse algunas lágrimas, pues las letras de las canciones de The XX suelen ser profundas y hacen referencia al amor, desamor y a las fallas que se pueden tener dentro de una relación sentimental.

Islands, Angels y Night Time impregnaron de más nostalgia el ambiente, sin embargo, una versión bastante electrónica de Shelter, provocó que el público comenzara a bailar sin parar.

Cabe mencionar que el audio era bastante pulcro, además de que la guitarra y voz de Romy, los beats de Jamie y el bajo más la voz aguda de Oliver, hicieron de esta velada algo inolvidable, que llegó a su clímax con canciones como VCR, Enjoy your Life y un cierre épico con On Hold, I Dare You e Intro.

Johnny Marr, setlist completo y una presentación que causó euforia en el Corona Capital 2026

Otro de los actos que causaba furor para el domingo era el de Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths y su presentación cumplió con creces y llenó de satisfacción a los fans que se hicieron presentes en el escenario Corona Cero.

Durante la hora que tuvo el músico inglés para demostrar su talento, hizo un rápido recorrido por sus canciones como solista, éxitos de The Smiths y un par de covers.

Sin duda, las canciones más celebradas y coreadas fueron las de los Smiths, que arrancaron con la aparición de Panic, seguida por la alegre This Charming Man, la nostálgica Please, Please, Please Let Me Get What I Want y How Soon is Now?.

Johnny Marr Corona Capital 2026

Antes del cierre épico, Marr entonó un par de covers, el primero fue Getting Away With It, original de Electronic y The Passenger de Iggy Pop, las cuales abrieron paso a la última canción y esperada There Is a Light That Never Goes Out que causó la locura entre los fans que la entonaron de principio a fin.

De esta manera y con artistas de talla internacional, el Corona Capital se destaca una vez más como uno de los festivales más queridos e influyentes de todo el continente americano, pues en el Autódromo Hermanos Rodríguez se dieron cita personas de otros estados de la república, extranjeros y músicos como Meme del Real de Café Tacuba que disfrutó de la actuación de Johnny Marr.