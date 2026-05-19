Revelan cartel OFICIAL del Corona Capital 2026: Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezan el festival
Tras varios meses de especulaciones, este lunes se reveló el cartel completo del Corona Capital 2026 con MUCHAS sorpresas.
Tras semanas (meses) de varios rumores, por fin este lunes 18 de mayo se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026, uno de los festivales de música más importantes de todo México, pues conforme pasan las ediciones, este ha conquistado al público con los artistas internacionales que ha traído a la CDMX.
Para la edición de este 2026 han habido varios nombres que sonaron con mucha fuerza para formar parte del cartel y con mucha felicidad te compartimos que algunos de estos “spoilers” ha sido realidad, pues podremos ver en la Ciudad de México a bandas como The Strokes, Gorillaz, Twenty One Pilots y muchas bandas más que si no tenías en tu radar, te van a conquistar con sus presentaciones en vivo este mes de noviembre.
¿Qué bandas estarán en el Corona Capital 2026?
Para la edición de 2026 nos espera una cartel bastante llamativo donde podremos escuchar de todo, pues hay una gran diversidad de bandas y artistas internacionales.
Artistas del viernes en el Corona Capital 2026
- Gorillaz
- Momford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- Jmsn
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Artistas del sábado en el Corona Capital 2026
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Ms. Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Etella
Artistas del domingo en el Corona Capital 2026
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- Bunt
- Angine De Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Celine Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
¿Cuándo es la preventa para el Corona Capital 2026?
Si bien, por ahora todos nos hemos puestos muy felices con el cartel del Corona Capital 2026, hay un factor que probablemente muchos esperamos para batallar... La preventa de boletos para el festival.
Si bien, en el mismo posteo del cartel se ha revelado que la preventa bancaria será el martes 26 de mayo en puntos de las 2:00 pm y la venta al siguiente día. Ambas será a través de la plataforma de TicketMaster como ha sido en toda la historia del festival, aunque no se han compartido los precios estimados.
El lineup está aquí.— Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026
Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm
Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh
¿Cuándo será el Corona Capital 2026?
Como se ha hecho ya costumbre, el Corona Capital contará de tres días y se estará llevando a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que se espera que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año en cuanto a música en vivo.