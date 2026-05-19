Revelan cartel OFICIAL del Corona Capital 2026: Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezan el festival

Tras semanas (meses) de varios rumores, por fin este lunes 18 de mayo se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026, uno de los festivales de música más importantes de todo México, pues conforme pasan las ediciones, este ha conquistado al público con los artistas internacionales que ha traído a la CDMX.

Para la edición de este 2026 han habido varios nombres que sonaron con mucha fuerza para formar parte del cartel y con mucha felicidad te compartimos que algunos de estos “spoilers” ha sido realidad, pues podremos ver en la Ciudad de México a bandas como The Strokes, Gorillaz, Twenty One Pilots y muchas bandas más que si no tenías en tu radar, te van a conquistar con sus presentaciones en vivo este mes de noviembre.

¿Qué bandas estarán en el Corona Capital 2026?

Para la edición de 2026 nos espera una cartel bastante llamativo donde podremos escuchar de todo, pues hay una gran diversidad de bandas y artistas internacionales.

Artistas del viernes en el Corona Capital 2026

Gorillaz

Momford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

Jmsn

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Artistas del sábado en el Corona Capital 2026

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce The Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

Ms. Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Etella

Artistas del domingo en el Corona Capital 2026

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

Bunt

Angine De Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Celine Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

¿Cuándo es la preventa para el Corona Capital 2026?

Si bien, por ahora todos nos hemos puestos muy felices con el cartel del Corona Capital 2026, hay un factor que probablemente muchos esperamos para batallar... La preventa de boletos para el festival.

Si bien, en el mismo posteo del cartel se ha revelado que la preventa bancaria será el martes 26 de mayo en puntos de las 2:00 pm y la venta al siguiente día. Ambas será a través de la plataforma de TicketMaster como ha sido en toda la historia del festival, aunque no se han compartido los precios estimados.

El lineup está aquí.

Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm

Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh — Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

Como se ha hecho ya costumbre, el Corona Capital contará de tres días y se estará llevando a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que se espera que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año en cuanto a música en vivo.