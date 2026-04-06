Tras más de 6 años The Strokes regresan con ‘Reality Awaits'; esto es TODO lo que debes de saber sobre el nuevo disco, su gira de 2026 y más

Este lunes tanto propios y extraños se llevaron una de las noticias del año en cuanto a ámbitos de la música indie rock, pues la banda neoyorkina The Strokes confirmó que lanzarán un nuevo disco el cuál llevará por nombre 'The Reality Awaits', despertando la emoción de millones de fans.

Han pasado 6 largos años desde su último trabajo de estudio, cuando presentaron al mundo 'The New Abnormal', disco que fue aclamado tanto por los fans así como por la crítica, mostrando una parte mucha más madura y unida de la banda conformada por Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valeni, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti.

¿Qué se sabe sobre ‘The Reality Awaits’, el nuevo disco de The Strokes?

Fue desde la semana pasada que la banda lanzó un misterioso anuncio, mismo que te dirigía a su página web oficial, la cuál lucía actualizada y con dos banners llamativos, donde se podía ver un par de caballos tirar de un cassette, lo que aunque fue ambiguo, daba esperanzas de nueva música.

Por ahora no se sabe si este nuevo proyecto será un álbum de The Strokes será de larga duración o algún EP, como ya han lanzado cuando en 2015 estrenaron 'Future Present Past', pues la dirección que ha tomado la banda en los últimos años no ha sido la más unida, e incluso se hablan sobre tensiones dentro de la banda.

Estas semanas podrían compartir mayor información sobre la fecha de lanzamiento o incluso el estreno de un single o tracklist, por lo que todos los fanáticos de la banda hemos estado al tanto de cualquier actualización pues por ahora únicamente se sabe que saldrá en verano.

¿Habrá nueva gira de The Strokes?

Sin darnos cuenta, la banda poco a poco comenzó a llenarse de presentaciones en solitario y en algunos de los festivales de música más importantes del mundo como lo son en:



Bill Graham Civic Auditorium - San Francisco (06 de abril)

Coachella - California (11 y 18 de abril)

Manchester - Bonnaroo (12 de junio)

Minnesota Yacht Club Festival - Saint Paul (19 de julio)

Outside Lands - San Francisco (08 de agosto)

Summer Sonic 2026 - Tokyo y Osaka (14 y 16 de agosto)

Just Like Heaven Festival - California (18 de septiembre)

Sea.Hear. Now Festival - Nueva Jersey (20 de septiembre)

De momento no hay mayor información sobre una gira mundial en promoción de este nuevo disco, aunque podemos suponer que este estaría llegando en 5 meses cuando terminen sus fechas ya programadas, por lo que podrían llegar a México en los próximos meses (¿Corona Capital?) o incluso en una fecha en solitario.