¡Tres conciertos! La banda The xx abre más fechas en el Pepsi Center de la CDMX tras soldout logrado en minutos

A días de que se confirmara el regreso de The xx a México, todo su público azteca no dudó en mostrar su furor, pues tras 8 largos años de pausa, la banda británica ha dejado un gran hueco dentro del mundo de la música alternativa, por lo que el anuncio de su nueva gira despertó grandes expectativas de lo que será esta nueva etapa.

La agrupación eligió a la Ciudad de México como punto de partida para esta nueva gira, en lo que era una fecha en el Pepsi Center, aunque a minutos de que diera inicio la preventa, se agotaron todas las entradas, demostrando el por qué son una de las bandas más queridas de nuestro país; ante ello, han confirmado dos fechas más en la capital.

Nueva fecha de The xx en CDMX

Luego de que lograran un sold out para su fecha del sábado 04 de abril, la agrupación integrada por Romy Madley, Jamie xx y Oliver Sim hicieron oficial que sumarán un segundo y tercer concierto el domingo 05 de abril y el viernes 03 de abril en lo que será la antesala para su regreso a escenarios de todo el mundo.

¿Cuándo es la preventa para The xx?

A través de sus redes sociales, Ocesa informó que la venta general para estas nuevas fechas de The xx ya ha iniciado, por lo que es importante que consideres que la primera se agotó en solo minutos.

¡Ciudad de México, no lo podemos creer!



Debido a la increíble demanda, abrimos tercera fecha el 3 de abril en el Pepsi Center⚡️ Los boletos para el 4 y 5 de abril están AGOTADOS.



Venta general para el 3 de abril a partir de las 12:30PM.

Venta general para el 4 de abril a… pic.twitter.com/StPDa4SjrV — Ocesa Total (@ocesa_total) February 26, 2026

¿Cuál es el precio de los boletos para The xx?

En esta primera preventa pudimos conocer los precios de este esperado concierto, mismos que van desde los $1,364 hasta los $2,480, dependiendo las zonas.



Sección C: $1,364

Box Superior: $1,984

General: $1,674

Banamex VIP: $2,480

Personas con discapacidad: $1,674

Como ya te mencionamos, el regreso de The xx a los escenarios de todo el mundo ha despertado un gran furor dentro de todos sus fans, pues han sido 8 años de espera donde su futuro ha lucido incierto, pues no hay información sobre el estreno de nueva música (de momento), por lo que todo apunta a que una vez finalizada esta gira, estarían de regreso en el estudio.