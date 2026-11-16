Este lunes 16 de noviembre de 2026, la comunidad gamer estalló luego de que en Metacritic aparecieran reseñas de usuarios que le daban un promedio de 6.5/10 al nuevo GTA 6. La noticia fue tan impactante que hasta medios especializados compartieron la noticia. Afortunadamente, todo parece indicar que se trató de “trolls”, pues las reseñas ya desaparecieron de Metacritic, al igual que la calificación. Cabe mencionar que, en el mismo sitio, tampoco hay ni hubo calificaciones de críticos (metascore), los cuales normalmente son los primeros en aparecer. Sin duda, un alivio para los millones de fans que por un instante pensaron que todo saldría mal.

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¿Qué calificación tenía GTA 6 en Metacritic antes de su estreno?

La controversia comenzó cuando los usuarios descubrieron que la página de Grand Theft Auto VI en Metacritic mostraba una puntuación de 6.5 sobre 10, la cual obtenía basándose en apenas cinco valoraciones de usuarios. Lo llamativo para muchos fue que el juego todavía no está disponible y que ninguna de esas puntuaciones incluía una reseña que explicara o justificara la calificación. A muchos otros les llamó la atención que algunos usuarios tuvieran acceso al juego incluso antes que los críticos.

¿Por qué desaparecieron las reseñas de GTA 6 en Metacritic?

Para este momento, las evaluaciones y puntuaciones que aparecieron fueron eliminadas y actualmente el sitio de Metacritic aparece limpio y sin reseñas ni de usuarios ni de críticos. Lo más probable es que estas fueran eliminadas al tratarse de trolls o personas haciendo review bombing (valoraciones negativas coordinadas). Por el momento no existe una explicación pública confirmada sobre por qué desaparecieron los registros.

¿Cuándo salen las reseñas oficiales de GTA 6?

Como todos sabemos, el juego será lanzado el próximo 19 de noviembre de 2026 tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S. Es por eso que se espera que las reseñas profesionales salgan a la luz el 18 de noviembre, es decir, un día antes. Sin embargo, esto es mera especulación, ya que Rockstar no ha confirmado nada al respecto.

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