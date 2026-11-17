La historia de Dressmaker podría ser digna de tener su propia película y es que detrás de la creación de este simulador de costura que compite en The Game Awards hay una anécdota que ya ha cautivado a miles de jugadores. Todo comienza cuando Sabrina Becker, una apasionada de la costura y el diseño de vestuario que soñaba con dedicarse profesionalmente a esta actividad, contrajo una terrible enfermedad. Ella fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, una condición que afecta el tejido conectivo y puede provocar dolor, inestabilidad en las articulaciones, así como fatiga.

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¿Cómo nació Dressmaker, el videojuego que le permitió volver a coser?

Al ver cuánto significaba la costura para su esposa, Jonathan Hau-Yoon decidió buscar una manera de acercarla nuevamente al mundo del diseño que tanto le apasionaba. Así fue como nació la idea de crear un videojuego en el que ella pudiera diseñar prendas, elegir telas, cortar patrones y confeccionar vestidos sin depender del esfuerzo físico que implica para ella hacerlo en la vida real. Todo esto dio vida a Dressmaker, el cual terminó siendo desarrollado por Cozy Lives y publicado por Free Lives. Cabe mencionar que Sabrina también aportó conocimiento y ayudó a definir la estética y probar mecánicas.

¿De qué trata Dressmaker y dónde se puede jugar?

El videojuego entra dentro de la categoría de simulación, pues permite al usuario administrar un negocio de confección, elegir materiales, acomodar patrones, coser prendas en una máquina virtual y decorarla con todo tipo de accesorios. Por si fuera poco, hay clientes que llegan con encargos especiales que ponen a prueba la creatividad de los jugadores. Si te interesa probar el juego, este está disponible para PC y Mac a través de Steam.

¿Por qué Dressmaker está nominado a The Game Awards 2026?

Este juego sorprendió al mundo al conseguir un lugar entre los nominados a Mejor Juego Indie Debut de The Game Award 2026, dentro de una categoría que busca reconocer producciones de nuevos estudios independientes.

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