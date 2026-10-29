One Piece Capítulo 1197, fecha y hora de salida para leer desde México, y en qué plataforma se puede conseguir

Tras más de un mes de espera para saber lo que ocurriría con la historia de Sanji, los espectadores del One Piece Capítulo 1197 vislumbraban un capítulo especial en el arco de este personaje... y los spoilers confirmarían dichas teorías. Por ello, entérate dónde leer este texto en México, cuándo se estrena y a qué hora se dará el estreno a nivel mundial.

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¿Cuándo y dónde leer el One Piece Capítulo 1197 en México?

Este capítulo que lleva el nombre de “El amor es defensa”, llega a dominio público el domingo 1 de noviembre de 2026. En México el horario elegido es a las 9 de la mañana, en plena actividad del Día de los Muertos. Por ello, puedes acudir a tu lectura de este texto en el sitio web o aplicación de MANGA Plus.

Se recuerda que esta vía tiene la posibilidad de leer el One Piece Capítulo 1197 de manera gratuita y completamente en español. Ante dicho detalle, podrías releer lo recientemente visto en el Manga, que en general generó expectativas altas para este avance, tras lo visto en el 1196. Prepárate y disfruta las historias de uno de los productos más queridos de la gente en la época reciente.

¿De qué trata el One Piece Capítulo 1197 a estrenarse próximamente?

Si te has salvado de los spoilers, puedes saltarte este apartado, pero sin afán de explicar todo el capítulo, Sanji reflexiona en su pasado y en el poco cuidado que le ha dado a su cuerpo. Allí indica un desprecio a las modificaciones que sus hermanos se han hecho en su físico. Sin embargo, la tensión del capítulo se enfoca también en la pelea que sostiene contra El Conquistador, que le ha hecho y le sigue haciendo mucho daño con sus ataques.

¿Cuándo saldrá el siguiente capítulo del Manga de One Piece?

Pese a que muchos realmente se estresaron previo al estreno del One Piece Capítulo 1197, la espera para el siguiente capítulo será de solo una semana. Por ello, el avance no será un martirio para los fieles seguidores del manga, que se quedaron en suspenso con la situación de Sanji y su combate ante El Conquistador. Aunque, también sigue la tensión del conflicto de Zoro.