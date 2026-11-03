Fortnite x One Piece: La mejor estrategia para encontrar el token del tesoro pirata y tener toda la tienda gratis

La colaboración de Fortnite y One Piece desató la locura entre los fans, no solo porque llevan años esperándola, sino porque además viene con una recompensa nunca antes vista que tiene a los jugadores buscando en todos los cofres como auténticos piratas en busca del One Piece. Así es, todos quieren el token que da acceso a la Tienda Pirata; con este podrás reclamar gratis casi todos los artículos de la tienda que normalmente compras con dinero real en la tienda, durante dos periodos de 14 días: uno en 2026 y otro en 2027. Si tú también quieres encontrar el codiciado token, aquí te dejamos todo lo que debes saber para que tengas la mejor estrategia para encontrarlo.

También te puede interesar: One Piece x Fortnite: cómo obtener skins gratis en Fortnite

¿Cómo consigue el token de la Tienda Pirata?

La recompensa estará diseñada para aparecer de manera aleatoria al abrir cofres durante las partidas de Battle Royale, lo que hace que sea muy complicado conocer su lugar exacto. De acuerdo con medios especializados, las probabilidades de conseguirlo son de 1 entre 700,000 cofres. Cabe resaltar que Epic Games no ha confirmado esa cifra.

¿Cuál es la mejor estrategia para buscar el tesoro pirata en Fortnite?

Si quieres aumentar tus oportunidades para encontrar el token, es posible. La recomendación principal es priorizar la búsqueda de cofres sobre la eliminación de rivales. Aquí te dejamos algunos consejos útiles para que te conviertas en el Rey de los Piratas durante la minitemporada de Fortnite y One Piece:



Aterriza en zonas con muchos edificios : tendrás más cofres disponibles en menos tiempo

: tendrás más cofres disponibles en menos tiempo No deje de abrir cofres. No tienes que abrir solo cofres raros para encontrarlos, así que no discrimines.

¿Mapa de cofres en Fortnite x One Piece?

Algunos fans han comenzado a difundir un mapa de cofres para que sea más fácil conseguir el token de la Tienda Pirata. Este resulta útil, pues puedes localizar las zonas en las que tienes más probabilidades de encontrar cofres y, por lo mismo, tener varias oportunidades. Aquí te lo dejamos:

|Epic Games

También te puede interesar: Estos son los 3 mejores capítulos de One Piece según IMDb

