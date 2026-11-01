One Piece x Fortnite: cómo obtener skins gratis en Fortnite

Llegó el momento de disfrutar todo lo que los fans de Fortnite y One Piece estábamos soñando: Este 1 de noviembre de 2026 ha comenzado la minitemporada de Cazatesoros. Lo más emocionante es que esta trae a los personajes de Eiichiro Oda, incluye atuendos, accesorios y contenido inspirado en el anime que fascinará a más de uno. Como siempre, podrás comprar las skins en la tienda, algunas vendrán con el pase de batalla y otras las podrás encontrar gratis en los cofres dentro del juego. Así es, si tienes suerte, podrías obtener skins sin gastar un solo peso.

También te puede interesar: La edición coleccionista de GTA 6 supera los 13 mil pesos en México: ¿qué podría comprar un gamer con ese dinero?

¿Qué skins de One Piece puedes conseguir gratis en Fortnite?

En esta nueva minitemporada existe un evento que se llama “Ticket Pirata”. Al jugar y abrir cofres en partidas, existe una pequeña posibilidad de que te salga un toque de ticket pirata. Cuando lo consigas y logres activarlo, podrás reclamar de forma gratuita todos los cosméticos, lotes y skins de la tienda diaria durante 14 días. Si logras conseguirlo, recuerda que deberás activarlo antes del 15 de diciembre.

¿Qué skins ya están disponibles en la tienda de Fortnite?

Este 1 de noviembre se estrenó esta minitemporada con los atuendos de Monkey D. Luffy, Nami y Usopp ya disponibles en tienda. En cuanto a Ace y Robin, estos ya están disponibles dentro del Pase de batalla. Se sabe que la colaboración también tendrá la llegada de Zoro, Sanji, Chopper y Buggy durante el mes de noviembre. Sus fechas anunciadas son el 7 y el 13 de noviembre, respectivamente. Así que llegó el momento de ahorrar y apretar la cartera para comprarlos todos.

Cuidado con las supuestas skins gratis

Cabe mencionar que debes tener cuidado con las personas o sitios que prometen códigos iluminados de moneda V, sobre todo si a cambio te piden tu contraseña. Lo mejor es utilizar únicamente los tickets dentro de los cofres del tesoro que Epic Games trajo para todos los fans de la franquicia.

También te puede interesar: FILTRAN tamaño de GTA 6 para consolas, ¿cuánto va a pesar el videojuego de Rockstar Games y qué puedes hacer para liberar espacio suficiente en tu equipo sin tener que borrar juegos?