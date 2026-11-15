La nueva minitemporada de Fortnite x One Piece sigue siendo todo un éxito y ahora está a punto de llegar a la semana 3 con más sorpresas que seguro enamorarán a todos los fans de los videojuegos y el anime. Recordemos que esta semana comienza justo este domingo 15 de noviembre de 2026. En esta ocasión tendremos como coprotagonistas a la capitana Hatsune Miku y Kasane Teto. Ambas llegan a la isla como parte de los Días del Capitán. En esta nota te dejamos todos los detalles.

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¿Dónde encontrar Villa Amistad en Fortnite?

Una de las novedades que más llama la atención de esta semana en Fortnite es que ahora podremos encontrar en el mapa la Villa Amistad, la cual está relacionada con Miku y Teto. Allí podrás encontrarte con ambas protagonistas que llegan como protagonistas y no como jefas a las que debas derrotar. Cabe señalar que, si quieres buscar el tercer fragmento que necesitas para reunir los seis que se requieren para completar la colección, aquí mismo lo podrás encontrar.

The duo you didn’t know you needed 🫶 Cap’n Hatsune Miku and Kasane Teto have landed! https://t.co/DnHxUWaEhG pic.twitter.com/xNz1m9FKxC — Fortnite (@Fortnite) November 15, 2026

¿Qué armas y objetos nuevos llegan con Miku y Teto?

Además de las nuevas protagonistas, llega el Leekcapper, un arma inspirada en el famoso puerro de Hatsune Miku, y trae de vuelta el rifle Flapjack al botín disponible. Por si fuera poco, esta semana también será posible encontrar nuevos espirituos, entre ellos Mini Miku y Squiplash, que amplían las posibilidades durante la partida.

¿Estás listo para seguir con la búsqueda del token pirata en la minitemporada de Fortnite x One Piece?

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