Fortnite x One Piece: horarios de las Horas del Tesoro del 14 de noviembre en México

Si tú, al igual que millones de jugadores, estás empeñado en buscar el codiciado Token Pirata de la colaboración de Fortnite x One Piece, hay buenas noticias. Epic Games confirmó que cada sábado habrá Horas del Tesoro, con sesiones de dos horas cada una. De acuerdo con algunos medios especializados, Fortnite confirmó ya dos horarios para el sábado; en México quedan de esta manera el 14 de noviembre:

Primera sesión: de 13:00 a 15:00 horas

Segunda sesión: de 20:00 a 22:00 horas

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Recuerda que Fortnite anunció que en estas horas del tesoro, los jugadores tendrán muchas más oportunidades de conseguir recompensas especiales de la temporada. Lo mejor es que tendrás dos sesiones; no las desaproveches.

¿Qué pasa durante las Horas del Tesoro?

Fortnite sorprendió a los jugadores desde el sábado pasado con las Horas del Tesoro. Estos serán eventos especiales que aumentan la probabilidad de todos los jugadores de conseguir los tesoros dentro de los cofres. Esto a raíz de que muchos jugadores anhelan conseguir el token de la Tienda Pirata de esta temporada. Ojo, jugar en estas horas no garantiza que lo vayas a conseguir, pero sí aumenta tus posibilidades.

¿Cuánto aumentan las posibilidades de obtener el token pirata en las horas del tesoro?

El sábado pasado se aseguró que jugar en estas horas aumentaba las posibilidades de obtener un token se multiplica hasta por 1.5 más. Esto quiere decir que pasarás de tener una probabilidad de 1 entre 137,500 a 1 entre 68,750. Es decir que tus posibilidades se duplican. Aunque la cifra aún pueda parecer demasiado, es un aumento que vale mucho la pena considerar y no pasarlo por alto.

¿Cómo aumentar más mis probabilidades?

Si quieres aumentar todavía más tus probabilidades de conseguir el token, juega con tu escuadrón para que así puedan buscar juntos en el mapa y abrir tantos cofres como les sea posible.

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