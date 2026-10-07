¿Fuerza Regida se une a GTA 6? Grupo mexicano lanza video con PISTAS que los confirmarían dentro del soundtrack

Los fans del regional mexicano y de los videojuegos han comenzado a incendiar la conversación digital, después de que se diera a conocer una supuesta filtración en la que se revelaría que la banda Fuerza Regida formaría parte de GTA 6. No obstante, es de destacar que ni Rockstar Games, ni Take-Two ni Spotify han confirmado la noticia.

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¿Por qué se dice que la banda mexicana Fuerza Regida llegará al nuevo GTA 6?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar en redes, Fuerza Regida se sumará a la banda sonora de GTA 6, tras filtrarse supuestamente por error la lista de créditos del álbum oficial de la plataforma de streaming de música líder del mercado, en donde se le puede ver ocupando el puesto número 10.

Es importante señalar que se reportó que la información fue eliminada de manera inmediata; no obstante, dentro de la conversación digital, se logró capturar el momento y solo será cuestión de tiempo para que Rockstar Games lance de manera oficial el álbum que se espera que cuente con 34 canciones originales, el cual ya se encuentra en preventa, para poder confirmar la llegada de los mexicanos.

¿Qué pasará con Fuerza Regida si se confirma su participación dentro del nuevo GTA 6?

De confirmarse la noticia, el grupo de música regional mexicana compartirá espacio con grandes figuras como Travis Scott, Cardi B, Rauw Alejandro y Keith Richards. Por lo que solo será cuestión de tiempo para el lanzamiento oficial de la música del esperado juego que llegará el 19 de noviembre del 2026.

¿Cuánto cuesta y cuándo sale a la venta el nuevo GTA 6?

De manera oficial se ha mantenido el 19 de noviembre del 2026 como la fecha de lanzamiento oficial del nuevo GTA 6, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X/S. No obstante, se ha advertido una precarga oficial a partir del 12 de noviembre para el juego que ya se encuentra con posibilidad de preventa. En cuanto al costo del nuevo título, se espera que ronde de los 1,500 pesos mexicanos a los 1,900 pesos nacionales.