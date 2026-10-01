¡Es OFICIAL! Confirman arresto de presunto líder de ShinyHunters, grupo que hackeó a Rockstar Games

De manera oficial, autoridades de Estados Unidos confirmaron el arresto de un hombre de 24 años señalado como uno de los presuntos líderes de ShinyHunters. De acuerdo con lo señalado, el grupo y sus colaboradores habrían vulnerado más de 140 organizaciones desde el 2025 y obtenido al menos 70 millones de dólares mediante extorsiones.

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¿Qué se sabe sobre el supuesto arresto de uno de los líderes de ShinyHunters que hackearon a Rockstar Games?

De acuerdo con lo señalado por el FBI en conjunto con la policía de Países Bajos, en las últimas horas se confirmó el arresto de un joven de 24 años en Ámsterdam, quien era conocido bajo el alias de "Van der Stap", y señalado como presunto líder del grupo ShinyHunters.

¿Quiénes son el grupo ShinyHunters?

El nombre de ShinyHunters saltó a la conversación internacional después de que en abril de 2026, fueran señalados por un supuesto hackeo a Rockstar Games. Durante la vulneración se extrajeron datos financieros que revelaron que GTA Online genera más de un millón de dólares diarios. A pesar de que el ataque no afectó al desarrollo del videojuego, las autoridades señalan que dentro de la evidencia se encontraron apuestas y vinculaciones con intenciones de asesinatos en el extranjero.

¿Cómo se llevó a cabo la detención?

La captura de uno de los supuestos líderes del grupo conocido como ShinyHunters, se llevó a cabo poco después de que la banda afirmara haber vulnerado los sistemas de reclutamiento del propio de la agencia estadounidense, lo que provocó una disputa directa contra la agencia.

¿Qué fue lo que ShinyHunters vulneró en Rockstar Games?

El grupo conocido como ShinyHunterl vulneró los sistemas de almacenamiento de la nube de Rockstar Games, de los cuales supuestamente se extrajeron informes financieros internos de la compañía, documentos que contenían datos comerciales confidenciales, como el hecho de que el modo multijugador del esperado GTA Online genera más de un millón de dólares en ingresos diarios. No obstante, es importante destacar que el ataque no compromete los servidores principales ni el desarrollo del juego.