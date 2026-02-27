Innovo en género de música, toco en un Vive Latino y trabajo de barrendero

El nombre de Juan Cirerol se ha consolidado dentro de la música nacional alternativa por su estilo crudo y auténtico. El originario de Mexicali, Baja California, y cantautor ha sido reconocido por mezclar corridos, música regional mexicana con punk y folk, creando una propuesta distinta dentro del panorama sonoro mexicano. No obstante, adicciones, problemas personales y amenazas de muerte lo llevaron a alejarse de los escenarios y hasta a trabajar como barrendero por algún tiempo.

Ahora lee: Los personaje de Dragon Ball inspirado en la mascota de Akira Toriyama y que no sabías

La historia de Cirerol incluye etapas alejadas de los escenarios y altibajos fuera de la industria musical antes de lograr posicionarse como un referente de la música independiente.

¿Quién es Juan Cirerol y por qué es considerado innovador?

Cirerol comenzó a ganar notoriedad dentro de la escena independiente a inicios de la década de los años 2010, mientras que su álbum “Ofrenda al Mictlán” (2011) fue la clave que impulsó su nombre dentro de los circuitos alternativos.

Con su propuesta, Cirerol destacó por tomar la estructura de los corridos tradicionales con una interpretación más desenfadada y con letras contemporáneas. Fue esta combinación la que los llevó a ser considerados por muchos como una figura que renovó el interés por el regional mexicano desde una perspectiva moderna y alternativa.

Juan Cirerol y su paso por Vive Latino

Uno de los momentos más importantes de la trayectoria del compositor fue su participación en el Vive Latino, uno de los festivales más relevantes de Iberoamérica. Para sus fans, el presentarse en este escenario significó la consolidación de su proyecto ante un gran público.

Para muchas figuras de la música, El Vive Latino ha sido históricamente la plataforma ideal para artistas emergentes y consolidados, pues es en este escenario que se celebra la música, la diversidad y la cultura.

De los escenarios a una etapa complicada de su vida

Para Cirerol, el momento que marcó su vida fue consciente de problemas personales y hasta amenazas de muerte que lo llevaron a alejarse de la música por algún tiempo. El compositor declaró en entrevista que las amenazas de muerte le provocaron vivir con miedo y hasta evitar salir de casa.

Durante esta fuerte etapa de su vida, Cirerol realizó distintos trabajos, uno de ellos como barrendero. Para Cirerol, esta experiencia forma parte de la narrativa de su vida, estilo y de lo que le ha permitido formar una identidad dentro de la música.