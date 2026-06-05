¡Attack on Titan 3 ya tiene tráiler! El nuevo videojuego promete la batalla más épica contra los titanes

Los fans de los videojuegos y del anime acaban de vivir uno de los momentos más esperados del año tras darse a conocer el lanzamiento oficial de Attack on Titan 3. Durante el avance se mostraron nuevas secuencias de combate, escenarios inspirados en el anime. No obstante, lo que ha sorprendido a más de uno fue el modelo de acción que ha vuelto tan popular al aclamado anime.

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¿Qué se sabe sobre el lanzamiento oficial de Attack on Titan 3?

Durante el Summer Game Fest se reveló uno de los anuncios más esperados y celebrados por los gamers y fans de anime: la llegada oficial de Attack on Titan 3, desarrollada por Koei Tecmo y su estudio Omega Force. Lo sorprendente del anuncio es que el título llegará el próximo 1 de julio del 2026. Noticia sorprendente si se toma en cuenta que es menos de un mes lo que tardará en llegar el juego después de su revelación oficial.

ATTACK ON TITAN 3 ES ANUNCIADO.



LANZAMIENTO 1 DE JULIO DE 2026.#SummerGameFest pic.twitter.com/SCapw9Zig5 — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) June 5, 2026

De acuerdo con el avance, el videojuego adaptará toda la historia del anime, lo que ya ha comenzado a encender las especulaciones entre los fans de una de las animaciones japonesas más queridas de todos los tiempos.

¿Qué es Attack on Titan y por qué es tan esperada la tercera entrega de su videojuego?

Shingeki no Kyojin o Attack on Titan es una aclamada serie de manga y anime creada por Hajime Isayama. La trama sigue la historia de una humanidad al borde de la extinción, confiada a sobrevivir dentro de grandes muros para protegerse de los constantes ataques de los titanes (gigantes humanoides devoradores de humanos)

Para los fans del anime, la tercera entrega de su videojuego oficial es sin duda una gran noticia, pues esta buscará resumir toda la historia del anime en una sola entrega, lo que promete ser la entrega cúspide para todos los gamers y fans de la mítica historia.