¿GTA 6 sufrirá otro retraso? Fans entran en pánico por IMPORTANTE detalle en la web oficial de Rockstar Games; esto sabemos hasta ahora.

Recientemente, la comunidad de GTA 6 volvió a entrar en alerta después de que se diera a conocer dentro de la conversación digital un detalle sutil pero importante para el estreno del juego: La página oficial del juego borró la fecha de estreno.

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Es importante señalar que, hasta el momento, Rockstar Games no se ha hecho presente de manera oficial para declarar sobre algún cambio en la fecha de estreno de GTA 6 uno de los juegos más esperados de los últimos años.

¿Qué se sabe sobre el supuesto nuevo retraso de GTA 6?

De acuerdo con lo que se había señalado, Take-Two Interactive y Rockstar Games habrían confirmado que Grand Theft Auto VI se estrenaría el próximo 19 de noviembre del 2026 y que supuestamente no se retrasa para el 2027.

No obstante, la comunidad digital ha comenzado a encender las alertas tras supuestamente revelarse que la fecha de estreno ya no se encuentra disponible dentro de la página oficial de GTA 6, lo que ha comenzado a levantar sospechas sobre algún nuevo retraso.

A pesar de que no se ha declarado nada de manera oficial, es importante señalar que hasta ahora Grand Theft Auto VI ha sido retrasado de manera oficial en al menos tres ocasiones, ya que se había planeado su entrega para el año 2025. No obstante, hasta ahora se mantiene la fecha de estreno para el 19 de noviembre del 2026.

¿Cuánto va a costar el nuevo GTA 6?

Es importante señalar que, a pesar de los retrasos, se espera que la sexta entrega de GTA la sexta entrega de GTA tenga un costo aproximado de entre 1,200 pesos y 1,400 pesos mexicanos (entre 70 y 80 dólares) dentro de su versión básica.