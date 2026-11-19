En la última hora, la industria de los videojuegos sufrió un fuerte golpe tras darse a conocer la muerte de Akira Kurabayashi, quien fuera el programador de proyectos como Tetris 99 y Street Fighter EX. La noticia fue confirmada por el Estudio Akira, quien confirmó que el programador murió el pasado 14 de noviembre del 2026 a los 56 años a causa de insuficiencia cardíaca.

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¿Qué le pasó a Akira Kurabayashi, programador de Tetris 99 y Street Fighter EX?

Tras una íntima ceremonia de despedida y siguiendo los decesos de su familia, el estudio dio a conocer la noticia el pasado 17 de noviembre, destacando que el programador, por sus conocimientos técnicos y su pasión por el desarrollo de videojuegos, fue un pilar irreemplazable para la compañía.

¿Quién fue Akira Kurabayashi y cuál fue su papel dentro de Tetris 99 y Street Fighter EX?

Kurabayashi comenzó su carrera en los años noventa en Taio, en donde destacó como programador principal en juegos arcade como Darius Gaiden (1994) y Fighters’ Impact (1996).

Posteriormente, se unió a Akira como director de desarrollo de software, en donde coordinó la transición técnica de los videojuegos japoneses del 2D al 3D al programar la serie Street Fighter EX (1996) y Tetris: The Grand Master (1998).

El programador dejó su legado dentro de la industria de los videojuegos en el desarrollo de arquitecturas multijugador masivas en línea para éxitos de Nintendo Switch como Tetris 99 y PAC-MAN 99, consolidando su nombre dentro del universo gamer al dar vida a títulos que hoy en día se mantienen como grandes clásicos y cimiento para los jugadores modernos.