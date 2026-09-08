The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sale a la luz: Así luce y esto opinan los fans

En las últimas horas, Nintendo sacó a la luz el nuevo tráiler y gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, en donde no solo se pudo ver su renovado apartado visual y cambios dentro de la dinámica de juego, sino también algunos aspectos que ya han comenzado a dar que hablar dentro de la comunidad gamer.

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¿Qué es The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

De acuerdo con Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake es la reconstrucción total del clásico de 1998, pensado para la Nintendo Switch 2, el cual contará con gráficos completamente modernizados, banda sonora reorquestada y mejoras en apartados como la jugabilidad. De manera oficial, se espera que este esperado relanzamiento llegue el próximo 5 de noviembre del 2026, y se espera que esta versión mantenga la historia original del añorado clásico.

¿Qué se puede ver en el tráiler de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake lanzado el día de hoy 8 de septiembre del 2026?

En las primeras horas de hoy 8 de septiembre del 2026, Nintendo sorprendió al universo gamer al revelar 15 minutos de jugabilidad real del esperado The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Esto ocurrió como parte del cierre de oro del evento o virtual Zelda 40th Anniversary Direct, en donde además se confirmó de manera oficial que el esperado juego saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre del 2026 y será exclusivo para el Nintendo Switch 2.

¿Qué esperan los fans del The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

A pesar de las mejoras evidentes, se espera que el nuevo remake se mantenga como una modernización profunda pero fiel. No obstante, el productor Eiji Aonuma dejó en claro que, a pesar de que se conserva la estructura de mazmorras y la historia del clásico lanzado en 1998, el sistema de control y la interacción con el entorno se ha transformado para estar al día con el salto generacional masivo que el universo de los videojuegos ha experimentado.

Estas mejoras han llevado a los fans a especular si los cambios sutiles que se han presentado, así como las nuevas dinámicas de interacción con el entorno, mejorarán la experiencia de juego o romperán la estructura nostálgica esperada por los fans.

