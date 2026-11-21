El universo de Grand Theft Auto despide a E.J. Carroll, querido actor estadounidense que prestó su voz para la reconocida saga en su quinta entrega. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el actor falleció de manera repentina a los 66 años. La noticia fue dada a conocer por su representante, quien informó que el incidente ocurrió mientras el actor se dirigía a una grabación, esto durante la semana de estreno del GTA 6.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de E.J. Carroll, actor de voz de Grand Theft Auto?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por su representante, el actor de origen estadounidense falleció de manera repentina a los 66 años el pasado jueves 19 de noviembre, día de estreno del GTA 6 en países como México. Jon Mason, su representante, señaló que confirmó la noticia, aunque hasta ahora se desconoce la causa de muerte.

¿Cuál fue el papel de E.J. Carroll dentro de Grand Theft Auto V del 2013?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, E. J. Carroll prestó su voz como actor de doblaje para peatones y personajes ambientales (NPC) acreditados bajo el grupo The Local Population. Por lo que es importante señalar que interpretó a personajes jugables ni principales de la historia, sino a ciudadanos comunes que interactúan con el jugador en las calles, tiendas y aceras de Los Santos.

¿Cuál fue la carrera de E.J. Carroll dentro del doblaje?

A pesar de que E.J. Carroll consolidó una sólida carrera dentro de la actuación en series de televisión, también mantuvo una sólida carrera complementaria dentro de los videojuegos, prestando su voz a peatones ambientales (The Local Population) en Grand Theft Auto V (2013) y participando en Need for Speed: Undercover (2008), sin haber formado parte de GTA VI.