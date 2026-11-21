En la última hora se dio a conocer la muerte de E.J. Carroll, querido actor de que participo en The Deuce, Law & Order y Boardwalk Empire. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer el interprete fallecio el pasado 19 de noviembre a los 66 años. Recientemente su representante, Jon Mason, confirmó el fallecimiento y señaló que ocurrió de manera repentina cuando el intérprete se dirigía a una grabación de voz. No obstante hasta ahora no se ha dado a conocer las causas de su muerte.

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¿Quién fue E.J. Carroll actor que murio a los 66 años?

Carroll falleció repentinamente el jueves 19 de noviembre de 2026 a los 66 años, mientras se dirigía a una sesión de grabación de voz. La noticia fue confirmada a los medios por su representante, Jon Mason, quien hasta el momento no ha revelado la causa específica del deceso.

¿Quién fue E.J. Carroll?

E.J. Carroll fue un actor de caráctwe y doblaje de origen estadounidense nacido el 21 de mayo de 1960, quien consolido una carrera de tres décadas tanto en cine o televisión y en videojuegos. El actor participo de manera conciente en series como Law & Order en 1998 y en producciones derivadas, además de destacar en dramas como The Deuce (como Fat Mooney), Boardwalk Empire (como el sheriff Victor Sickles), Blue Bloods y Marvel’s The Punisher.

Además el actor consolido una fuerte carrera dentro del cine participando junto a estrellas como Robin Williams en The Night Listener y Robert De Niro en Everybody’s Fine.