Patrick Stewart, quién falleció el pasado 28 de octubre de 2026 a los 86 años de edad, fue uno de los actores más reconocidos dentro de la industria cinematográfica. A lo largo de su trayectoria participó en más de 80 películas donde obtuvo un amplio reconocimiento en cintas de superhéroes, como la saga de X-Men (donde fue parte de 7 películas) por ejemplo, en donde dió vida a Charles Francis Xavier, ​ mejor conocido como el Profesor X​. A pesar de la gran relevancia de su personaje en esa y otras cintas, jamás fue nominado a un Premio Oscar.

¿Por qué Patrick Stewart nunca fue nominado a un Premio Oscar?

No existe una respuesta oficial para definir la razón por la que Patrick Stewart nunca fue nominado a un Premio Oscar. Sin embargo, existen factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, su trayectoria profesional se enfocó aún más en teatro clásico, Royal Shakespeare Company fue con quién trabajó además de que también se enfocó durante un tiempo en proyectos de televisión como la exitosa serie Star Trek: The Next Generation. Ahora bien, la interpretación de sus personajes se alejaron un poco de lo que los votantes de La Academia buscaban, aunque no se sabe exactamente que fue ya que esta no lo ha revelado, hasta el momento.

A pesar de que Patrick Stewart nunca recibió un Premio Oscar, sí logró conseguir otros galardones como 2 Premios Laurence Olivier por Mejor actor de reparto en 1979 por su trabajo en Antonio y Cleopatra y Mejor interpretación de reparto por Hamlet y A Christmas Carol. En 1996 obtuvo un Premio Grammy a Mejor álbum hablado para niños por su narración de Pedro y el lobo. También obtuvo un Premio Drama Desk, un Critics’ Choice Awards, un VGX. Por otro lado, también contó con su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cuál recibió en 1996.

Por otro lado, a pesar de que nunca consiguió uno, también obtuvo nominaciones a los Premios Emmy, Globos de Oro, Premios Tony y Premios del Sindicato de Actores (SAG).

¿Quién era Patrick Stewart y de qué murió?

Patrick Stewart fue un reconocido actor británico de teatro, cine y televisión. Destacó por la interpretación de su personaje Capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: La Nueva Generación (1987–1994). En cine destacó por darle vida al Profesor X en X-Men además de que también debutó en películas como Yo, Claudio (1976) y Dune (1984). El actor murió el 28 de octubre de 2026 en su casa ubicada en Los Ángeles California, en Estados Unidos, luego de enfrentar una batalla enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.