Muere Patrick Stewart: ¿Qué se sabe de la causa de muerte del ‘Profesor X’?

El mundo del entretenimiento se viste de luto. Muere el emblemático Patrick Stewart a los 86 años. El actor de Star Trek: The Next Generation y X-Men perdió la vida el día de ayer, 28 de octubre, en su residencia ubicada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, tras una "breve y conmovedora" lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su familia a través de un comunicado emitido vía redes sociales.

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¿Qué enfermedad tenía Patrick Stewart?

Patrick Stewart perdió la vida tras una larga batalla contra dos condiciones neurodegenerativas: el Alzheimer y la Demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que el actor no había hecho públicas, sino hasta el momento de su lamentable deceso.

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, este es un trastorno cerebral progresivo y neurodegenerativo que destruye lentamente la memoria, así como la capacidad de raciocinio y el lenguaje, afectando la capacidad de realizar tareas sencillas con el paso del tiempo; mientras que la Demencia con cuerpos de Lewy es el segundo tipo de demencia más frecuente. Esta ocurre por una acumulación anormal de depósitos de una proteína llamada alfa-sinucleína en las áreas del cerebro que se encargan de regular el pensamiento, la memoria y el movimiento.

Aunado al Alzheimer y la Demencia con cuerpos de Lewy; el actor también había sido diagnosticado con cardiopatía, tras un chequeo médico en 2006; por lo que esa misma tarde fue ingresado a emergencias para la colocación de un stent vascular. A Patrick también le diagnosticaron osteoartritis en 2010 y vértigo en 2017.

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