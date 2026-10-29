¿Cuál fue la última participación de Sir Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier (X-Men) y qué pasará con su icónico personaje tras su muerte hoy 29 de octubre del 2026?

Sir Patrick Stewart cuenta con una longeva carrera dentro del espectáculo con grandes papeles. No obstante, es su actuación como el Profesor Charles Xavier en X-Men, uno de los que lo consolidaron como icono de la cultura popular, y es ahora, tras darse a conocer su muerte a la edad de 86 años, donde recordamos que su última participación encarnando al mítico mutante fue en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), aunque tenía previsto regresar en Avengers: Doomsday, programada para diciembre de 2026, participación en la que Marvel no ha salido a declarar el destino de maneraoficial.

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¿Qué se sabe sobre la participación del profesor Charles Xavier en X-Men dentro de Avengers: Doomsday tras la muerte de Sir Patrick Stewart?

Tras revelarse la muerte de Sir Patrick Stewart, una de las dudas que crece entre los fans es lo que sucederá con su papel de Charles Xavier antes de su fallecimiento. No obstante, hasta ahora se puede asegurar que su aparición en la película sigue en pie, pues si se toma en cuenta que Avengers: Doomsday mantiene su fecha de estreno programada para diciembre de 2026; estaría confirmado que el querido actor logró completar todas sus escenas.

¿Cuáles son las mejores películas de Sir Patrick Stewart fuera de su papel como El Profesor Charles Xavier en X-Men?

Además de su icónico papel como el director de la academia para mutantes, Sir Patrick Stewart cuenta con un amplio legado de más de 60 películas, consolidándolo como una figura clave para todas las generaciones y todos los géneros del cine. Dentro de su amplia trayectoria sobresalen algunos filmes como:



Excalibur (1981) - Rey Leodegrance.

Dune (1984) - Gurney Halleck.

Star Trek: First Contact (1996) - Jean-Luc Picard.

The Prince of Egypt (1998) - Faraón Seti.

X-Men (2000) — Profesor X.

X2: X-Men United (2003) - Profesor X.

X-Men: Days of Future Past (2014) - Profesor X.

Green Room (2015) - Darcy Banker.

Logan (2017) - Charles Xavier.

El último adiós al acto y su legado dentro del activismo de Patrick Stewart contra la violencia doméstica y en defensa de los animales

Tras darse a conocer la muerte de Sir Patrick Stewart a la edad de 86 años, diversos personajes del medio, fans y allegados al querido actor han recurrido a las redes sociales para dar el último adiós y recordar una faceta del actor que ha impactado y seguirá impactando a millones de personas al alzar la voz en contra de la violencia doméstica, inspirado por las situaciones complicadas que vivió en su infancia. Además, Stewart defendió el bienestar animal y promovió la adopción y el cuidado de perros, especialmente de pitbulls.