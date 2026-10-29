ÚLTMA HORA: Muere Patrick Stewart, reconocido actor por su papel en películas como X-Men y Star Trek

Este jueves 29 de octubre el mundo del entretenimiento se ha vestido de luto, pues se confirmó la muerte del reconocido actor británico Patrick Stewart a la edad de 86 años, dejando un gran legado dentro de la ciencia ficción por su trabajo en cintas como X-Men o Star Trek, siendo una de las personalidades más reconocidas.

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Por décadas Sir Patrick Stewart se convirtió en uno de los actores más emblemáticos de increíbles historias de ciencia ficción gracias a su papel como Jean-Luc Picard de la serie y películas de Star Trek o en X-Men al dar vida al mítico Profesor Charles Xavier, siendo este último uno de los roles que recientemente interpretó para Avengers: Doomsday.

Confirman la muerte del actor Patrick Stewart

La noticia fue confirmada a través de las mismas redes sociales del actor, en donde se confirmó que falleció el pasado lunes, por lo que se ha invitado a sus seguidores que en lugar de flores, pueden hacer donaciones a varias organizaciones enfocadas en el Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que el actor padeció brevemente durante sus últimos meses de vida de acuerdo con la publicación con la que lo despidieron.

Patrick habría sido procurado por su esposa Sunny, donde también se dio a conocer que estuvo cerca de su familia, amigos y demás personas cercanas.

"Estuvo arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él era capaz de inspirar, tras toda una vida de entrega hacia todos nosotros. Guardaremos siempre en el recuerdo la serenidad y la reflexión que se reflejaban en su rostro, un testimonio perdurable de su inquebrantable elegancia", se puede leer en el comunicado.