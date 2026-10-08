OFICIAL y CONFIRMADO: Coyote vs. Acme llega a plataformas de streaming en México: fecha y a qué plataforma podría llegar

De manera oficial se dio a conocer que la película Coyote vs. Acme llegará en su formato digital este próximo 29 de octubre, a poco más de tres meses de su estreno en salas de cine. No obstante, a pesar de que no se han confirmado las plataformas en las que se podrá disfrutar, se mencionan algunas como Prime Video, Apple TV y Google Play o Mubi.

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¿Qué se sabe sobre el estreno de Coyote vs. Acme en plataformas de streaming en México?

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, Coyote vs. Acme llegará el próximo 29 de octubre del 2026 a plataformas digitales, bajo la modalidad de VOD (Video on Demand), lo que significa que, por ahora, el filme solo podrá disfrutarse si se renta o compra, lo que quiere decir que no llegará a ninguna plataforma de suscripción mensual.

La distribución del filme se encuentra a cargo de Zima Entertainment, y se espera que sea habilitada en tiendas virtuales como Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play. No obstante, es importante destacar que, a pesar de que la película se encontró disponible dentro del catálogo de proyecciones de la Cienteca, por ahora se desconoce si también formará parte de la aplicación Mubi.

¿Cuánto costará Coyote vs. Acme en stremaing?

A pesar de que los costos oficiales aún no han sido publicados, se puede estimar que disfrutar de la película dentro de su formato de renta podría costar alrededor de 60 pesos mexicanos, mientras que su compra podría rondar los 300 pesos nacionales.

¿Cuál ha sido el éxito de Coyote vs. Acme dentro de México?

La película de Coyote vs. Acme se ha consolidado dentro del territorio nacional como un éxito rotundo, pues durante su debut sumó poco más de 47.9 millones de pesos, sumando 224 millones desde su estreno, lo que representaría más de las mitad de las ganancias recaudadas en los Estados Unidos.

Uno de los grandes éxitos de la empresa fue la inesperada colaboración de la PROFECO a la campaña viral de Zima Entertainment, gesto que provocó que el director Dave Green viajara a territorio nacional para agradecer el apoyo brindado al filme.