Del barrio de Tepito a un récord mundial: la historia de la playera de Maradona que fue vendida en más de 9 millones de pesos

Uno de los secretos mejor guardados del Mundial de México 86, sin duda, es la playera azul que Diego Armando Maradona utilizó durante los cuartos de final frente a la selección de Inglaterra (la de "La Mano de Dios") la cual se ha consolidado no solo como una de las prendas más valiosas del deporte, sino del coleccionismo en general, pues fue subastada por 9.28 millones de dólares en el año 2022. No obstante, su historia tiene un trasfondo ligado al controversial y emblemático Barrio de Tepito en México.

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¿Qué se sabe sobre la emblemática playera de "La Mano de Dios" adquirida en el Barrio de Tepito?

La historia del emblemático jersey, cuenta que fue durante el partido entre Inglaterra y México durante los cuartos de final de 1986 que Diego Armando Maradona marcaría "La Mano de Dios", también conocido como el "Gol del Siglo". No obstante, es gracias a los relatos marcados por exfutbolistas de la selección argentina que se sabe que las playeras utilizadas en el histórico partido fueron adquiridas de emergencia apenas 48 horas antes del encuentro, esto después de que el equipo se quedara sin uniformes alternativos.

De acuerdo con las palabras del exjugador argentino Óscar Ruggeri, el equipo ya habría utilizado sus uniformes alternativos durante el partido de octavos de final contra Uruguay y, tras el intercambio de playeras, se quedaron sin opciones, luego de descubrir que tendrían que jugar contra Inglaterra de azul.

Ante la urgencia, el arquero suplente Héctor Miguel Zelada, quien jugaba en el Club América, sugirió buscar nuevas prendas en Tepito y, tras una ardua búsqueda, encontraron las camisetas ideales que pudieran utilizarse en un partido oficial de la Copa del Mundo del 86.

Diego Armando Maradona y la "Mano de Dios"

Ese día y con esa playera comprada en el Barrio de Tepito, Maradona marcaría el que puede ser el gol más famoso de la historia, conocido como la "Mano de Dios". Dándole la victoria a los argentinos 2 a 1 sobre Inglaterra, permitiéndoles avanzar a semifinales y vencer a Alemania en la final.

Tras el partido, Maradona intercambió su camiseta con el futbolista inglés Steve Hodge, prenda que posteriormente, en el año 2022, fue subastada, alcanzando la cifra récord de 9.28 millones de dólares, lo que la consagró como una de las piezas deportivas más caras jamás vendidas.