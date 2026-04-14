Revelan el primer póster de Coyote vs. Acme, la nueva película de Looney Tunes

Un nuevo póster oficial de Coyote vs. Acme finalmente fue revelado; la polémica película lo dio a conocer en el marco del CinemaCon y ya está dando de qué hablar. Recordemos que esta cinta había sido cancelada y archivada, pero todo parece indicar que finalmente es más que un hecho que podremos verla en cines de todo el mundo. Cabe mencionar que ha generado expectativa entre fans que nunca dejaron de pedir su estreno.

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El nuevo póster de Coyote vs. Acme que se vio en la CinemaCon

En la imagen compartida por la cuenta de X, antes Twitter, @OneTakeNews, vemos un póster blanco con una enorme bola de demolición, típica referencia de esta caricatura, donde vemos el título y los nombres de los actores: Will Forte, Lana Condor y John Cena. Los fans de inmediato reaccionaron ante la filtración y se mostraron muy emocionados por esta nueva película que mezcla animación con acción real.

New ‘COYOTE VS ACME’ poster photographed by us at #CinemaCon. pic.twitter.com/ZWTKoDjXW5 — One Take 🎬 @ #CinemaCon (@OneTakeNews) April 14, 2026

¿De qué trata Coyote vs Acme?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película, la historia resulta bastante divertida y original. Resulta que El Coyote decide demandar a ACME por todos los productos defectuosos que le han fallado en su eterna persecución del Correcaminos. Una idea que juega con el humor, la nostalgia clásica con un enfoque legal y muy satírico que seguro enamorará a los fans de los Looney Tunes.

¿Por qué esta película es tan polémica?

Llamó mucho la atención que la película resultara ser un proyecto cancelado por Warner Bros. a pesar de estar prácticamente terminado. Luego de esto, según reportaron algunos medios, la cinta fue rescatada y distribuida por Ketchup Entertainment y los fans no pueden esperar más.

¿Cuándo se estrena Coyote vs. Acme?

La película de Coyote vs. Acme tiene su estreno programado para el próximo 28 de agosto de 2026, es decir que, si todo sale bien, podremos estar viendo la película en unos cuantos meses.

¿Te emociona ver la película de Coyote vs. Acme?

