En un movimiento completamente sorpresivo y desconcertante para los fans de DC, James Gunn y Peter Safran han dejado de ser los CEO de DC Studios, según se reveló hace unos minutos. En su lugar Skydance, compañía que actualmente está a cargo de DC, contrató al ejecutivo de Marvel Jeremy Latcham.

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La acción tendrá efecto a partir del 1º de diciembre, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Esto ocurrirá tan solo 4 años después de que Gunn y Safran llegaran a ser cabezas del estudio cinematográfico y cambiaran por completo el orden de sus franquicias.

“James y Peter lanzaron una nueva era para DC Studios y lo lideraron durante un periodo de transformación real, reestableciendo nuestras bases y construyendo una cartera de la que estamos orgullosos”, dice el comunicado oficial de la noticia, a cargo de Skydance.

¿Por qué James Gunn renuncia de DC Studios?

Según el comunicado que el mismo James Gunn lanzó en su cuenta de Instagram, los últimos 4 años en el puesto de CEO han sido difíciles y no del todo de su agrado. “Solo las personas más cercanas a mí saben que ha sido difícil, por decir lo menos. No me gusta la naturaleza corporativa del trabajo (gracias a Peter por llevarse la mayor parte de eso)”, escribió.

El director de “Superman” (2025) explicó que su trastorno por déficit de atención (ADHD) le dificulta dividir su tiempo entre los proyectos que le emocionan y aquellos que no le gustan.

Sin embargo, James Gunn dejó claro que no terminará inmediatamente su relación con DC ni con los superhéroes, sino que regresa por completo a su labor como director y escritor.

Quién será CEO de DC Studios después de James Gunn

Jeremy Latcham tiene una larga historia como ejecutivo de Marvel Studios, entró a la compañía en 2004 y llegó a ser mano derecha de Kevin Feige; también obtuvo créditos en diversas películas del MCU, incluyendo “Guardianes de la Galaxia” (de James Gunn), “Iron Man”, “The Avengers” y “Spider-Man: Homecoming”.

En un comunicado propio, Latcham reconoció que DC tiene a varios de los personajes más icónicos de la cultura popular. “He tenido el privilegio de traer algunas de las historias más celebradas de superhéroes a la vida en la gran pantalla, estoy emocionado y honrado de la oportunidad de liderar a DC Studios hacia una nueva era”.

¿Qué significa la salida de James Gunn para el universo DC?

Los principales proyectos que involucraban a James Gunn y Peter Safran siguen en pie. Entre ellos, cabe recordar que “Superman: Man of Tomorrow” ya está en postproducción y estrenaría tentativamente el próximo año, mientras “The Batman: Part II” se espera para 2028.

Durante su tiempo como cabezas de DC Studios, James Gunn y Peter Safran estrenaron 3 películas: “Superman”, “Supergirl” y “Clayface”. También lanzaron las series “The Penguin”, “Lanterns” y la segunda temporada de “Peacemaker”.

No obstante, aunque los proyectos pendientes todavía tengan planes de estreno, próximamente podríamos esperar grandes cambios en las películas agendadas de DC Studios. Cuando llegaron Gunn y Safran al mando, eso significó un reinicio para las franquicias de DC y fuertes recasts.