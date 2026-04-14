En medio de los rumores sobre Adria Arjona como la nueva villana, llega una nueva foto de Superman: Man of Tomorrow

El director James Gunn lo hizo una vez más, y ha encendido las redes luego de sorprender con una nueva foto de Superman, causando una ola de reacciones entre fans. La fotografía funciona como la promoción y anuncio de que las grabaciones de Superman: Man of Tomorrow está a punto de comenzar, pues la película llegará en verano de 2027 como parte del nuevo universo DC.

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¿Qué revela la nueva imagen de David Corenswet como Superman?

La verdad es que James Gunn sabe jugar muy bien con la expectativa, por lo que esta fotografía solo nos permite observar al actor usando el traje del hombre de acero un poco sucio por su uso en batalla. La foto no revela detalles sobre la nueva película ni el lugar que están filmando, pues únicamente se le ve sentado en el sofá en un cuarto verde junto a un cuadro con verde y blanco.

Los rumores de Adria Arjona y su participación en Man of Tomorrow

De acuerdo con los rumores, se cree que en este nuevo filme se incluirá a Máxima en esta nueva aventura del nuevo Superman de DC. Esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. De hecho, al principio se creyó que el papel recaería en Adria Arjona, cosa que James Gunn decidió negar rotundamente. Ahora se piensa que realmente ella podría dar vida a Wonder Woman y aparecer por primera vez dentro de Man of Tomorrow.

Adria Arjona ha sido casteada en un rol secreto para Man of Tomorrow.



Aunque inicialmente se creyó que estaba siendo considerada para Maxima, tras la negación de James Gunn, algunos apuntan a que realmente su rol se trataría de Wonder Woman.



Fuente: Hollywood Reporter pic.twitter.com/fwTcw0BrX2 — The Top Comics (@TheTopComics) April 14, 2026

¿Quién es Máxima, el villano que podría aparecer en la nueva película de James Gunn?

Máxima es un personaje que a veces es aliado y otras es enemigo de Superman. Es conocida por ser la reina y conquistadora alienígena del planeta Almerac en DC Comics, mejor conocida por su impresionante poder físico y su obsesión por conquistar a Superman para así poder procrear herederos fuertes. Esto porque sus habilidades y poderes son muy similares a los del kriptoniano, con el extra de tener habilidades mentales y manipulación energética.