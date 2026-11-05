La cosa (1982): por qué fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del terror

No cabe duda que si de grandes películas de culto hablamos, sin lugar a dudas tenemos que mencionar “La cosa”, cinta dirigida por John Carpenter. Sin embargo, aunque hoy es considerada una de las obras más importantes del género de terror en el séptimo arte, esto no siempre fue así ya que en su estreno, en 1982, recibió duras críticas debido a lo que la historia mostró en la pantalla ya que fue señalada como “repulsiva”, “excesivamente violenta” y un “espectáculo de horror viscoso”, como lo mencionó Vincent Canby a The New York Times.

¿Por qué “La Cosa” (1982), película de John Carpenter, fue rechazada?

“La Cosa” está basada en el relato “Who Goes There?”, publicado en 1938 por el escritor estadounidense John W. Campbell Jr. Sin embargo, Carpenter buscó darle un giro distinto y representar el terror en máxima escala presentando desmembramientos y transformaciones de “body horror” que muchas personas consideraron no solo de mal gusto sino excesivos e incluso carentes de humanidad. Rob Bottin fue el encargado de los efectos especiales de la cinta, algo que hoy en día se considera como las transformaciones más perturbadoras de la historia. La película contó con criaturas deformes, mutaciones excesivas y grotescas. Cada una de las escenas resultó demasiado fuerte para los espectadores. Incluso hay una escena muy recordada en la que el pecho de uno de los personajes se abre y mutila los brazos de un médico. Esa secuencia resultó tan desagradable para muchas personas que incluso tuvieron que abandonar la sala de cine.

Por otro lado, esta película tuvo fuertes comparaciones con E.T. the Extra-Terrestrialt, película de Steven Spielberg, la cuál se había estrenado casi al mismo tiempo que “La cosa”, sin embargo para el público esta historia resultó muy agradable e incluso familiar mientras que la película de John Carpenter generaba un rechazo total. Aunado a esto, “La cosa” logró recabar poco menos de 20 millones de dólares cuando el presupuesto que hubo fue de 15 millones, por lo que no fue considerado un “éxito”. Incluso al director los aislaron de diversos proyectos como Llamas de venganza (Firestarter, 1984) de Stephen King.

“La cosa”, película de John Carpenter es considerada una película de culto hoy en día

A pesar del rotundo rechazo que la cinta tuvo en su estreno, hoy en día es una película considerada de culto del cine de terror y ciencia ficción, esto debido a que con el tiempo su apreciación cinematográfica comenzó a ser más profunda. La historia sigue a un grupo de investigadores que quedan aislados en una base científica en la Antártida y que a su vez descubren un ser extraterrestre que tiene la capacidad de replicar cualquier tipo de organismo vivo, incluso humanos. Uno de los conflictos más grandes que sucede inicia cuando los investigadores comienzan a desconfiar y entrar en paranoia sabiendo que cualquiera de ellos puede ser ese monstruo, todo esto en un ambiente por salvar a la humanidad.