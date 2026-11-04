FILTRAN calendario de Disney 2027: fechas de estreno de Bluey la película, Avengers: Secret Wars y la película de Los Simpson 2

Recientemente, una supuesta filtración del calendario de Disney Studios ha dado mucho de qué hablar, pues supuestamente muestra las posibles fechas de estreno para sus entregas del 2027, desde Bluey: La película, Los Simpson 2, Frozen III y Avengers: Secret Wars. No obstante, y a pesar de que algunos de los títulos ya están confirmados, los fans especulan sobre la veracidad de las fechas para México.

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Fecha de los supuestos estrenos filtrados del calendario Disney para el 2027

Recientemente ha comenzado a circular dentro de redes sociales una supuesta imagen en donde se puede observar una supuesta presentación filtrada de las oficinas de Disney que muestra el supuesto calendario de fechas que corresponden a los estrenos de la productora de novela internacional.

¿Cuándo llegarían Bluey, Los Simpson y Avengers: Secret Wars?

De acuerdo con lo que se puede observar con la supuesta imagen viral, este sería el calendario filtrado de los estrenos de Disney en 2027:



Bluey: La película: 5 de agosto de 2027.

La película: 5 de agosto de 2027. Star Wars: Starfighter: 27 de mayo de 2027.

Starfighter: 27 de mayo de 2027. Los Simpson: La película 2: 2 de septiembre de 2027.

La película 2: 2 de septiembre de 2027. Frozen III: 25 de noviembre de 2027.

25 de noviembre de 2027. Avengers: Secret Wars: 14 de diciembre de 2027.

Es importante tomar en cuenta que las fechas no han sido confirmadas de manera oficial por Disney, por lo que por ahora se debe mantener esta información como especulativa y será solo cuestión de tiempo para conocer las fechas oficiales, tanto para México como para los cines internacionales.

Lo que Disney ya confirmó oficialmente sobre sus estrenos en 2027

A pesar de que la supuesta filtración ha dado mucho de qué hablar, sí existe información verificada sobre algunos de los títulos señalados:

Bluey: De manera oficial se ha manejado que la película llegará el 6 de agosto del 2027, bajo la producción y dirección de Joe Brumm, creador de la serie.

Los Simpson 2: La segunda película de la saga tiene fecha de estreno prevista para el 3 de septiembre del 2027, fecha oficial lanzada durante el showcase de D23.

Avengers: Secret Wars: Hasta el momento, Marvel mantiene como fecha de lanzamiento oficial el 17 de diciembre de 2027.

¿Es real el calendario filtrado de Disney?

Es importante destacar que, a pesar de que la imagen compartida en redes aparezca real, hasta ahora no se ha podido corroborar su veracidad, por lo que se tiene que mantener como especulativa la información que se puede observar.

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