Muere Tinto Brass, director de la polémica y controversial película Calígula, a los 93 años

El cine está de luto, tras darse a conocer la muerte del director y cineasta italiano Tinto Brass, quien es recordado por dirigir la polémica película Calígula de 1979 y por su estilo provocador y erótico. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Brass falleció este 4 de noviembre en Roma a los 93 años, noticia que fue confirmada por su esposa y sus hijos.

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