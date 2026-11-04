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Muere Tinto Brass, director de la polémica y controversial película Calígula, a los 93 años

Tinto Brass quedó ligado a una de las películas más controvertidas de la historia del cine. Su obra desafió la censura y dividió opiniones durante décadas.

Muere Tinto Brass, director de la polémica y controversial película Calígula, a los 93 años
Muere Tinto Brass, director de la polémica y controversial película Calígula, a los 93 años|Tinto Brass - Calígula

Escrito por: Hugo Pantoja

El cine está de luto, tras darse a conocer la muerte del director y cineasta italiano Tinto Brass, quien es recordado por dirigir la polémica película Calígula de 1979 y por su estilo provocador y erótico. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Brass falleció este 4 de noviembre en Roma a los 93 años, noticia que fue confirmada por su esposa y sus hijos.

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