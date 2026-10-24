La escena en la que Rick O’Connell está a punto de morir ahorcado en La momia tuvo un peligro real detrás de cámaras. Brendan Fraser contó que perdió el conocimiento durante la grabación, después de que la cuerda alrededor de su cuello se tensara más de lo previsto. Mientras que Bruce Willis tuvo un detalle con el equipo de rodaje de Armageddon.

El actor relató el accidente en febrero de 2023, durante una entrevista con Kelly Clarkson, y explicó que el incidente ocurrió mientras intentaba darle más realismo a la actuación. Mientras que el guion del Show de Truman de Jim Carrey era mucho más oscuro que la película que conocimos.

La momia: Brendan Fraser perdió el conocimiento al filmar una escena que terminó en la película|TV Azteca

¿Cómo ocurrió el accidente de Brendan Fraser?

Fraser recordó que estaba de puntillas, con una soga alrededor del cuello, para representar la ejecución pública de su personaje. El director Stephen Sommers se acercó y le pidió que hiciera más convincente la sensación de asfixia. El intérprete aceptó repetir la toma, pero el trabajador que sostenía la cuerda la levantó un poco más y Fraser se quedó sin espacio para apoyar los pies con seguridad.

El actor explicó que la cuerda subió mientras su cuerpo descendía, lo que le impidió mantener el apoyo sobre las puntas de los pies. Después perdió el conocimiento. Cuando recuperó la consciencia, recordó que tenía el mundo de lado, grava en la boca y al equipo en silencio a su alrededor.

Así fue la escena de La momia que casi termina en tragedia

En la historia, Rick O’Connell cae en manos de las autoridades y enfrenta una ejecución pública. El personaje queda suspendido de una cuerda, pero la maniobra no termina con su muerte inmediata.

La diferencia entre la ficción y lo ocurrido en el set fue que el riesgo para Fraser no estaba previsto. La producción buscaba mostrar la asfixia del personaje mediante una actuación física, pero el ajuste de la cuerda provocó que el intérprete perdiera el conocimiento.

La película llegó a los cines de Estados Unidos el 7 de mayo de 1999, con Stephen Sommers como director y un reparto encabezado por Fraser, Rachel Weisz y John Hannah. El largometraje recaudó alrededor de 417.6 millones de dólares en todo el mundo.