7 estrenos de cine que no te puedes perder en noviembre de 2026

¡Noviembre llega con una cartelera digna de celebrar! Este mes, las salas de cine en México contarán con películas para todos los gustos, que van desde historias de ciencia ficción y acción hasta dramas y comedias. Entre los títulos más esperados destacan cintas como Godzilla Minus Zero y Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. A continuación, te compartimos 7 estrenos que no te puedes perder, así que toma nota y ve apartando la fecha en tu agenda:

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1. Godzilla Minus Zero

Fecha de estreno: 5 de noviembre

La película se desarrolla en 1949, justo dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One, cuando Japón todavía se está recuperando de las consecuencias de la guerra y los destrozos del monstruo. En plena recuperación, la familia Shikishima tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza, dando como resultado una cinta llena de acción e impresionantes efectos visuales.

2. Yo Soy Rocky

Fecha de estreno: 12 de noviembre

¿Te has preguntado cómo surgió una de las películas más famosas del boxeo? Yo Soy Rocky es la respuesta. La cinta cuenta la dura historia de Sylvester Stallone antes de convertirse en una estrella de Hollywood gracias a Rocky. A lo largo del largometraje se muestran las dificultades que enfrentó el actor para abrirse camino en la industria y su lucha para no vender el guión y quedarse con el papel.

3. Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Panem regresa a la gran pantalla con una historia ambientada 24 años antes de la primera película de los Juegos del Hambre. Esta vez, la cinta sigue la historia de Haymitch Abernathy, quien posteriormente se convierte en el mentor de Katniss Everdeen y Peta Mellark. La película aborda los 50 Juegos del Hambre y promete revelar detalles sobre el pasado de este icónico personaje.

4. Minotauro

Fecha de estreno: 19 de noviembre

La película sigue la historia de Gleb, un empresario exitoso cuya estabilidad se desmorona tras enfrentar diversas presiones en su trabajo y problemas en su vida personal. La cinta corre bajo la dirección de Andrey Zvyagintsev y aborda temas como el poder y la fragilidad de la vida cotidiana.

5. El ser querido

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Javier Bardem y Victoria Luengo protagonizan esta cinta que sigue la historia de Esteban Martínez, un director de cine que le ofrece el papel principal de su próxima película a su hija Emilia, cuya carrera no está pasando por el mejor momento. Si bien esta es una gran oportunidad para que ambos vuelvan a pasar tiempo juntos, la decisión termina por abrir viejas heridas y conflictos familiares.

6. You Can See Everything

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Se trata de un documental sobre la vida de Elizabeth Holmes, fundadora de una empresa de tecnología que prometía revolucionar el análisis de sangre y terminó envuelta en un tremendo fraude. La película busca ahondar en la vida privada de Holmes, además de mostrar una nueva cara de una de las polémicas empresariales más conocidas de los últimos años.

7. Focker In Law

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Ben Stiller y Robert de Niro unen fuerzas con Ariana Grande para ofrecer una historia llena de enredos familiares y situaciones verdaderamente incómodas que te sacarán más de una risa. Se trata de la cuarta entrega de la saga de los Focker y la secuela de Little Fockers.