¿Por qué el 3 de noviembre se celebra el día de Godzilla? Origen, significado y lista completa de todas las películas de el Rey de los Monstruos

Si te estás preguntando qué se celebra este 3 de noviembre, te sorprenderá saber que este es el Día de Godzilla. Así es, esta fecha se le dedica al monstruo más famoso del cine japonés. Esto se debe a que en esta misma fecha del año de 1954, este personaje llegó a las salas de cine en Japón con el filme dirigido por Ishirō Honda. Desde entonces, Godzilla se convirtió en todo un ícono de la cultura popular y del cine de monstruos hasta nuestros días, con decenas de peliculas:

Era Showa (1954-1975)

1. Godzilla (1954)

2. Godzilla Raids Again (1955)

3. King Kong vs. Godzilla (1962)

4. Mothra vs. Godzilla (1964)

5. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)

6. Invasion of Astro-Monster (1965)

7. Ebirah, Horror of the Deep (1966)

8. Son of Godzilla (1967)

9. Destroy All Monsters (1968)

10. All Monsters Attack (1969.

11. Godzilla vs. Hedorah (1971)

12. Godzilla vs. Gigan (1972)

13. Godzilla vs. Megalon (1973)

14. Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)

15. Terror of Mechagodzilla (1975)

Era Heisei (1984-1995)

16. The Return of Godzilla (1984)

17. Godzilla vs. Biollante (1989)

18. Godzilla vs. King Ghidorah (1991)

19. Godzilla vs. Mothra (1992)

20. Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)

21. Godzilla vs. SpaceGodzilla (1994)

22. Godzilla vs. Destoroyah (1995)

Era Millennium (1999-2004)

23. Godzilla 2000: Millennium (1999)

24. Godzilla vs. Megaguirus (2000)

25. Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)

26. Godzilla Against Mechagodzilla (2002)

27. Godzilla: Tokyo SOS (2003)

28. Godzilla: Final Wars (2004)

Era Reiwa (2016-2026)

29. Shin Godzilla (2016)

30. Godzilla: Planet of the Monsters (2017)

31. Godzilla: City on the Edge of Battle (2018)

32. Godzilla: The Planet Eater (2018)

33. Godzilla Minus One (2023)

34. Godzilla Minus Zero (2026)

Películas estadounidenses

35. Godzilla (1998)

36. Godzilla (2014)

37. Godzilla: King of the Monsters (2019)

38. Godzilla vs. Kong (2021)

39. Godzilla x Kong: The New Empire (2024)

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¿Dónde puedo ver las películas de Godzilla?

Desafortunadamente, no existe una plataforma que tenga acceso a todo el catálogo de películas del Rey de los Monstruos. Es por eso que lo más conveniente sería buscar por película dónde es que se encuentra, ya que muchas plataformas de streaming tienen algunas de sus películas.

¿Qué tipo de monstruo es Godzilla?

En pocas palabras, Godzilla es un kaiju. Un kaiju en la cultura japonesa es un monstruo gigante y existen de varios tipos; en el caso de Godzilla, se trata de uno de tipo dinosaurio o reptil prehistórico que mutó por la radiación nuclear.

¿Qué quiere decir Godzilla en español?

Godzilla proviene de una palabra original japonesa: Gojira. Esta es una combinación de dos términos: Gorira (gorila) y Kujira (ballena)

¿Cuándo se estrena Godzilla Minus Zero?

Si disfrutas las películas de Godzilla, lo más probable es que estés emocionado por el estreno de Godzilla Minus Zero. Esta película llegará el 5 de noviembre de 2026 y a partir de este 3 de noviembre habrá funciones de acceso temprano y preestrenos por lo mismo, ya que se celebra el Día de Godzilla, en ambas populares cadenas de cine mexicanas.