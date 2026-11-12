Michael B. Jordan toma el lugar de Steve McQueen y Pierce Brosnan en el primer tráiler de The Thomas Crown Affair

El cine de misterio, suspenso y trama de espías revivirá con esta nueva película con Michael B. jordan como protagonista. Tras un pequeño adelanto presentado hace un tiempo, Amazon MGM Studios lanzó el tráiler completo y muchos fanáticos se notaron interesados en la adaptación de esta clásica película. Esto se espera de esta nueva historia de The Thomas Crown Affair.

¿De qué tratará la adaptación de The Thomas Crown Affair hecha por Michael B. Jordan?

En esta nueva edición de la historia de un millonario que toma la decisión de convertirse en un ladrón a gran escala, Michael B. Jordan no solo tendrá el protagónico, sino que además dirigirá el filme que también trae a Adria Arjona como coprotagonista. Y justamente el nuevo adelanto expuso bastante de la dinámica entre los personajes.

La Señorita Bennett y Thomas Crown se cruzan, pues la mujer que interpreta Arjona persigue las labores criminales del hombre millonario. Sin embargo, el gran cambio que tendrá esta adaptación es el objetivo por el cual el hombre rico realiza estos robos. Mientras que en adaptaciones pasadas era porque quería agregar algo de emoción a su vida… aquí es para recuperar piezas de arte robadas.

La misión que, según el tráiler expone, se tiene es recuperar las piezas artísticas para regresarlas a sus dueños originales. Incluso, este primer gran adelanto ofrece tintes de dramatismo al puro estilo del mundo espía. En ese sentido, esta es la segunda ocasión que Michael B. Jordan dirija una película, después de lo hecho en Creed III.

¿Cuándo se estrena The Thomas Crown Affair dirigida por Michael B. Jordan?

El filme está estelarizado por el propio Michael B. Jordan, Adria Arjona, Kenneth Branagh (antagonista), Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbaek. El primer tráiler estrenado indica que la película se estrenará el 5 de marzo de 2027. En ese sentido, se percibieron buenas sensaciones alrededor de este nuevo proyecto de un Jordan que ha construido una carrera fuerte en Hollywood, donde se incluye un Oscar como Mejor Actor.