“Humildad”: Michael B. Jordan celebra su primer Oscar comiendo hamburguesas

Michael B. Jordan, gracias a su magistral actuación como Smoke y Stack en la aclamada película "Sinners", se alzó con su primer Oscar en la 98.ª edición. La cinta fue una de las grandes triunfadoras de la noche, llevándose cuatro estatuillas doradas. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del mundo no fue solo el premio, sino la forma en que el actor de 39 años decidió celebrar este hito histórico.

imagine just chilling at in n out and you see the best actor of 2026 eating a burger by your table 😭😭 pic.twitter.com/rLbXdtggAC — naz (@prisonersjakey) March 16, 2026

¿Qué hizo Michael B. Jordan al salir de los Oscar?

Lejos de las exclusivas y fastuosas fiestas privadas de Beverly Hills, Michael B. Jordan optó por la autenticidad. Al finalizar la ceremonia, el hombre más codiciado de la industria salió a disfrutar de una hamburguesa en el icónico establecimiento In-N-Out Burger, reconocido por ofrecer algunas de las mejores hamburguesas de Estados Unidos.

¿Cómo lo recibió su público en In-N-Out Burger?

El sonriente actor fue recibido con vítores y gritos de "¡felicidades!" por parte de la multitud que se encontraba dentro y fuera del local. Lo más llamativo de la escena es que Jordan aún sostenía con fuerza su estatuilla dorada mientras ordenaba su pedido.

El protagonista de “Sinners” dio una verdadera lección de humildad: compartió tiempo con los presentes, firmó autógrafos y se tomó un momento para agradecer personalmente a los trabajadores del establecimiento por su servicio.

Michael B. Jordan was recently seen at ‘In-N-Out Burger,’ showing appreciation to both workers & fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for ‘Sinners’ at the #Oscars.

pic.twitter.com/NuTWYMrtDB — The XO Show ™ (@latenightxoshow) March 16, 2026

¿Cuántos premios Oscar ganó “Sinners”?

Aunque la película "Sinners" llegó a la gala con 16 nominaciones, logró concretar cuatro victorias decisivas: Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Fotografía y, el premio más esperado, Mejor Actor para Jordan.

La competencia no era sencilla. Michael B. Jordan logró imponerse ante titanes de la actuación como Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio en “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y el talentoso brasileño Wagner Moura en “The Secret Agent”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Michael B. Jordan al verlo en In-N-Out?

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios recordaron que otros grandes han hecho lo mismo. “Cuando Michael B. Jordan gana, el mundo toma nota”, comentaba un seguidor, mientras otro añadía: “Creo que Hillary Swank, después de ganar el Oscar, también fue a Astro Burger en West Hollywood a relajarse. Algo muy sencillo y natural”.

Lee también: Nicole Kidman rompe el silencio sobre su divorcio después de 19 años casada