ÚLTIMA HORA: Michael B. Jordan le ARREBATA el Oscar 2026 a Timotheé Chalamet, quien se desploma a días de la ceremonia de premiación

Timothée Chalamet se queda sin el Oscar… ¡Otra vez! Pese a su IMPECABLE actuación en Marty Supreme, la polémica terminó por pasarle factura al neoyorquino y fue Michael B. Jordan quien levantó la estatuilla dorada a Mejor Actor en 2026 por Sinners, del director Ryan Coogler.

Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Michael B. Jordan GANA Mejor Actor en los Premios Oscar 2026: así fue su discurso de aceptación

Una vez que el nombre de Michael B. Jordan fue revelado como el GANADOR de la noche, el actor celebró junto a su madre, Donna Jordan. Posteriormente, se levantó para abrazar al director de la cinta y recoger su premio. Durante su speech de aceptación, el oriundo de Santa Ana, California, agradeció a su familia, así como a sus compañeros de reparto y todos aquellos que abrieron puertas en la industria y quienes le dieron una oportunidad.

"Estoy aquí gracias a quienes me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Will Smith. Estar entre esos gigantes, entre mis antepasados, entre mis compañeros... Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo siento de verdad. Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien porque ustedes apostaron por mí, así que gracias por seguir apostando por mí”, señaló el ganador a Mejor Actor de los Oscars 2026.

Michael B. Jordan gives his acceptance speech after winning the Oscar for Best Actor in a Leading Role. #Oscars pic.twitter.com/KUSfARZTnx — Geeks of Color (@GeeksOfColor) March 16, 2026

¿Quién es Michael B. Jordan, GANADOR a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026? Edad, biografía…

Con 39 años, Michael B. Jordan se ubica como uno de los actores más codiciados en el panorama actual. El artista inició su carrera desde muy temprana edad, como niño modelo. No obstante, fue hasta 2002 que incursionó en el mundo de la televisión con The Wire. Casi 10 años después, en 2013, su nombre comenzó a cobrar relevancia tras aparecer en Fruitvale Station, cinta que le valió múltiples críticas positivas.

Para 2015 tuvo su primer acercamiento con Ryan Coogler, quien lo dirigió en Creed: Corazón de campeón, y sus respectivas secuelas. Tras el exponencial éxito de Creed, Jordan se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como el villano de Black Panther (2018). Desde entonces, no ha hecho más que acumular éxitos con cintas como Just Mercy (2019) y Sinners (2025), la cual le valió su PRIMER premio Oscar.

Si deseas conocer la lista completa de ganadores a los Premios Oscar 2026, visita: Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista completa de premiados a la 98ª edición, HOY, domingo 15 de marzo