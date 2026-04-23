LEGO x Shrek, la figura que no puede faltar en tu colección: Precio, fecha y detalles

Si te sabes cada diálogo, cada escena y cada canción de Shrek, esta noticia es para ti. La colaboración entre LEGO y Shrek ya es oficial: los nuevos sets inspirados en el ogro color verde más famoso del cine llegarán el 1 de junio de 2026. Así es, lo mejor de todo es que lo hacen con precios aproximados de 599 pesos en México. Pero eso no es todo, pues esta colección no solo trae a Shrek, pues también incluye icónicos personajes como Burro, el Gato con Botas y Jengi. Todo esto ya lo convirtió en uno de los lanzamientos más esperados por los fans y coleccionistas.

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¿Qué incluye el set LEGO de Shrek?

Hasta el momento se ha anunciado que el set principal (#72423) viene bastante completo, pues incluye:



Figuras construibles de Shrek y Burro

Minifigura del Gato con Botas

Elementos del pantano como el letrero que dice “Beware Ogre” (cuidado con el ogro)

Partes móviles para poses dinámicas

Si eres de los que disfruta armar cientos de bloques con este tipo de sets, te emocionará saber que cuenta con más de 1400 piezas, lo que lo convierte en un set ideal para adultos o coleccionistas. Si tienes niños, puede que este set no sea adecuado para ellos.

|Crédito: LEGO

¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo en México?

Los precios de LEGO suelen variar dependiendo del modelo y el tamaño del set. El set principal, que es el de Shrek, con Burro y el Gato con Botas, puede llegar con un precio aproximado de 2,200–2,600 pesos.

En cuanto a las versiones más pequeñas de los personajes, la cual incluye a Shrek, Burro y Jenji, tiene un costo de 600 pesos.

|Crédito: LEGO

Si quieres adquirir alguno de estos sets, los puedes comprar en la tienda oficial de LEGO o en alguna tienda departamental con la licencia. Toma en cuenta que por la popularidad de las películas, estos sets se pueden agotar rapidamente.